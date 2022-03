‘BBB 22′: Vyni é o oitavo eliminado e deixa Eliezer ‘sozinho’

Vyni foi eliminado do “BBB 22″ com 55,97% dos votos do público. Competindo contra Gustavo, ex-morador da casa de vidro, e Pedro Scooby, o cearense entrou no reality show sendo comparado com Gil do Vigor, que também não ganhou o prêmio final, mas fez história ao conquistar fãs, brigar com participantes e ganhar um espaço na Globo.

Eliezer e Vyni conversam no quarto Lollipop, do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

A fama de Vinicius começou após ele ser divulgado no big day, quando saiu de 42 mil para 1,5 milhão de seguidores no Instagram e conseguiu bater o recorde de Juliette Freire, campeã do “BBB 21″.

Em sua chamada, antes da estreia do reality show da Globo, Vyni, de 23 anos, disse que estava cheio de estratégia e argumentos. “Para discutir comigo é bom vir com água e um banquinho, porque não arrego”, avisou o influenciador digital .

Vinicius ganha milhões de seguidores antes da estreeia do "BBB 22", da Globo (Reprodução/Instagram)

Ele ainda avisou que mentiras e fofocas ao seu respeito poderiam tirá-lo do sério: “Não sou fofoqueiro, sou consumidor de fofoca”.

Mas, aos poucos, o jogo foi mudando e o brother parece ter mudado esse estilo de jogo e acabou se escondendo atrás dos participantes do quarto Lollipop, como Eliezer, seu principal aliado e amigo no jogo e essa postura desanimou os fãs do bacharel de direito.

Vyni é influenciador digital no Ceará (Reprodução/Globo)

Além disso, Vyni focou na sua relação com Eli, que começou com uma grande amizade, mas acabou virando uma dependência, já que o cearense sempre optava em fazer tudo pensando no carioca.

Para alguns fãs do “BBB 22″, o jogador do grupo pipoca também forçava a barra ao mostrar-se sempre de bom humor, mesmo quando o assunto era mais sério. Mas, a expectativa era que ele levasse a diversão ao programa da Globo com falas engraçadas e brincadeiras, como aconteceu no início da temporada.

O PAREDÃO

Pedro Scooby, Vyni e Gustavo estão no oitavo paredão do “BBB 22″. Eles foram parar na eliminação, neste domingo (13), durante ao programa, ao vivo, apresentado por Tadeu Schmidt.

Pedro Scooby, Vyni e Gustavo estão no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

O anjo Arthur Aguiar imunizou Paulo André, em seguida, o líder Lucas, que está com o colar pela segunda vez, indicou Pedro Scooby. Depois disso, Tadeu pediu para Eliezer, que foi vetado por Scooby, indicar uma pessoa para o paredão e ele escolheu Gustavo, que também teve contragolpe e colocou Vyni. Por fim, os participantes da casa votaram no confessionário e Douglas Silva entrou na berlinda.

Na prova bate-volta Gustavo, Vyni e Douglas SIlva disputaram a saída do oitavo paredão do “BBB 22″. No jogo de cartas, cada participante escolhia, em cada rodada, uma das diversas espalhadas na mesa. O primeiro que ficasse com cinco bolas vermelhas estava eliminado. Para isso, era necessário tirar a menor carta da vez.

