‘BBB 22’: Jessi acredita que não estará na final: ‘Não sou capaz’

A saída de Vyni ainda está repercutindo na casa do “BBB 22″ e alguns participantes já começaram a falar da grande final. Jessi, por exemplo, contou para Natália e Linn da Quebrada, suas principais aliadas na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, que já enxerga alguns fatos sobre o último dia no jogo.

No começo do "BBB 22", Jessi ganhou a torcida de Gil do Vigor (Reprodução)

Segundo a sister, uma certeza é de que ela não vencerá ou, então, ganhará algum dos outros prêmios do reality show da Globo. A professora de biologia falou para as amigas que não se sente confiante para escapar de tantos paredões.

A insegurança de Jessi fez ela desabafar e confessar que o excesso de choro pode atrapalhar no andamento do jogo: “Acabo não confiando tanto em mim quanto eu confio nas outras pessoas. Por exemplo, quando eu vou me defender, eu falo mas começo a chorar, já acho que tá me atrapalhando. Na prova eu não me saio bem, já quero chorar”.

Jessi e Natália conversam sobre jogo no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Outro ponto dito pela sister é que ela não tem confiança em si dentro do jogo: “Eu fico sempre achando que não vou ser capaz de fazer as coisas, de chegar em tal lugar. Eu quero ser eu, mas acontece um monte de coisa e parece que eu não consigo ser eu da forma mais entregue possível”. Será que ela vai desistir?

Estratégia de paredão

O paredão desta semana mal terminou e os brothers já voltaram a pensar sobre o jogo, conversar e traçar estratégias para a próxima eliminação. Sobrevivente do paredão, que eliminou Vyni com 55,97% dos votos, Pedro Scooby decidiu que está na hora de realizar um novo tipo de teste.

Pedro Scooby foi chamado de playboy ao ser indicado ao paredão (Reprodução/Globo)

Em conversa com Arthur Aguiar, os brothers perceberam que Vyni foi mais um dos lollipopers a estrear e sair em seu primeiro paredão. “Mais um que vai uma vez só e sai...”, afirmou Arthur.

Concordando com a observação do ator, Scooby e Douglas Silva, que também estavam presentes na cozinha da Xepa, decretaram: “Vamos testar todos que não foram ainda”.

Para DG, eles deveria ter seguido essa estratégia há tempos atrás: “Essa é a visão. Sempre falei isso”, afirmou o brother.

