Banda Calcinha Preta relança música para homenagear Paulinha Abelha

A banda de forró Calcinha Preta anunciou o lançamento de uma nova versão da música ‘Paulinha’ nesta quinta-feira para homenagear a cantora Paulinha Abelha, que morreu em fevereiro.

A música foi criada a partir da carta de um fã inconsolável pelo anúncio do primeiro casamento da cantora, em que ele fala “Paulinha, me diz o que eu faço, por que você casou?”.

A nova versão será lançada em áudio e vídeo e estará em todas as plataformas digitais nesta quinta-feira (17) com imagens inéditas de Paulinha Abelha em um show gravado em Belém em dezembro passado. O empresário do show adiantou que o DVS completo do show será lançado até o começo de abril.

A banda anunciou também que vai mudar o logo e acrescentar a imagem de uma abelha e o bordão usado pela cantora, ‘Como não amar’.

LAUDO DA MORTE

A cantora Paulinha Abelha, 43 anos, morreu no dia 23 de fevereiro de meningoencefalite, hipertensão craniana, insuficiência renal aguda e hepatite, segundo laudo da equipe médica que a atendeu.

Ela ficou doze dias internada em um hospital de Aracaju após uma quadro inicial de insuficiência renal que evoluiu para coma profundo e um agravamento de lesões neurológicas que a levaram à morte cerebral.

Em um documento apresentado pelos médicos intitulado ‘painel toxicológico’ é possível ver que 16 substâncias diferentes foram encontradas no corpo de Paulinha, entre anfetaminas, barbitúricos e remédios para emagrecer. Foi ainda encontrado resquícios de um remédio tarja preta usado no tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção, que causa perda de apetite, náusea e vômito, e outras drogas hepatóxicas.

Um dia antes da morte, os médicos apresentaram um laudo informando que o coma da cantora estava em escala 3, considerada a mais grave de todas.