Apresentador de ‘Cafezinho com Escobar’ elogia o ator de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!, Vladimir Brichta em gravação

O ‘Cafezinho com Escobar’ agora pode ser chá, café, suquinho, ou até mesmo aquela janta no início da noite. Na terça-feira de hoje (15), o quadro que fazia parte do ‘Globo Esporte’, programa da Globo, integrou à novela ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’ e apresentador se divertiu com as gravações do episódio.

No roteiro da novela, Neném/Paula (Vladimir Brichta) recebe uma ligação do apresentador Alex Escobar, realizando um convite para uma gravação que ocorrerá na Tijuca. Obviamente, a resposta do personagem foi inusitada por conta da confusão da troca de corpos. Logo após ser alertado por Osvaldo (Marcos Caruso), Neném/Paula se desculpa e aceita a proposta.

Os bastidores com Escobar

De acordo com o Extra, Escobar animou o pessoal ao som do tema ‘Vem Neném’, além de falar sobre sua sensação nos bastidores. “Foi engraçado pra caramba! Vladimir já tinha feito muitas cenas como Paula, estava de boa, acostumado a se portar daquele jeito. Mas eu, que tinha gravado com ele como Neném mesmo, achei muito diferente (risos). Nos ensaios, ele ficava fazendo ainda mais coisas para descontrair. Teve uma hora em que começou a sambar, me chamou de fofo. Segundo o Extra, Vladimir Brichta disse ter tomado cuidado ao interpretar os trejeitos femininos, para que sua atuação não caísse no modo pejorativo.

“A novela é uma comédia, mas não é farsesca. A ideia é que a troca de corpos seja um recurso cômico, mas não mandamos a coerência dos personagens para as ‘cucuias’. Tive a preocupação de não deixar os personagens que contracenam com Neném idiotizados. Não poderia expô-los ao ridículo. Esse foi o meu limite” disse Vladimir, de acordo com o Extra.

Escobar também elogiou Brichta quando falou a respeito dos bastidores das cenas. “Parece clichê, mas Vladimir Brichta é um queridaço! Que sujeito bacana, cara! Ele me deixou à vontade, foi paciente, passou uma tranquilidade, sabe? Eu estava ali, desconfortável, claro, fora do meu ofício, e ele tornou tudo mais fácil.”