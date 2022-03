Amizade colorida? Vyni revela se namoraria Eliezer fora da casa do ‘BBB 22’

Eliezer chora com saída de Vinicius do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

A saída de Vyni do “BBB 22″ não foi apenas mais uma baixa para os membros do quarto Lollipop, mas uma grande tristeza para Eliezer, que ficou sem o seu principal aliado e grande amigo dentro da casa do reality show da Globo.

Vyni participa do café da manhã com Ana Maria Braga, no "Mais Você" (Reprodução/Globo)

Já fora da casa, o ex-brother tomou café com Ana Maria Braga e, além dos memes nas redes sociais, falou sobre a conexão entre eles, que foi vista por alguns fãs do “Big Brother Brasil” como amorosa ou apelativa, já que conforme o jogo foi mudando, Vyni acabou se escondendo atrás de Eli.

No “Mais Você”, durante o café da manhã com o eliminado, Vinícius revelou se estava apaixonado por Eliezer ou se era apenas amizade: “Não consigo explicar, existem coisas que por mais que a gente tente, não consegue explicar, a minha amizade com ele é uma dessas coisas, uma coisa assim inexplicável”, começou o bacharel de direito.

Em seguida, ele disse que ele é verdadeiro com suas amizades e que se entrega totalmente: “Se você tem uma amizade ela se multiplica e fica cada vez mais forte, acredito que tenha sido isso que possa ter acontecido, mas gente não era isso, foi só duas pessoas que se tornaram muito amigas”, deixando claro não não sentimentos amorosos, além da amizade.

Depois de ouvir o relato de Vyni, Ana Maria questiona se o ex-pipoca não perdeu o foco do jogo e do prêmio ao apostar todas as fichas em uma amizade e ele respondeu: “Eu acredito que a forma como a amizade foi caminhando, deu uma atrapalhada no meu jogo. Eu sempre me entrego pra tudo. Se eu falo que você é meu amigo, eu vou ser seu amigo até o fim. O meu erro seja porque eu sou intenso demais, exagerado demais. Eu priorizei mais ele do que meu jogo, e talvez isso tenha me afetado e gerado essa interpretação que fosse algo mais que amizade”.

Vale lembrar que antes de ir embora do “BBB 22″, o cearense, que chegou a ser comparado ao ex-participante Gil do Vigor, fez alguns pedidos para o melhor amigo dentro do confinamento. Sem pudores, ele pediu para que Eli desse um carinho e também para dormir de conchinha em uma das camas do Lollipop.

Os desejos quentes de Vyni incluíram ainda um carinho no pescoço e, se possível, uma “descida de mão”. No quarto, o eliminado do “BBB 22″, avisou: “Ai, Brasil. É o momento que os fãs do ship Elicius, que nem existe, estavam esperando. Sem almofadinha”, anunciou o emparedado. “Está sem almofada”, contestou Eli. “Cadê o cheirinho aqui”, acrescentou Vyni, apontando para o seu pescoço.

Ontem, Vyni falou pra Eli: "dorme de conchinha comigo?" e pediu "desce mais a mão".

"Tem que fazer o que eu quiser, tô no paredão", e seguiu: "Finge que gosta de mim igual a Nat".

E continuou: "Você vai estar no meu coração pra sempre, nariz mais lindo que já vi na vida." #BBB22 pic.twitter.com/pBGWO12fwO — PAN #BBB22 (@forumpandlr) March 14, 2022

Outro momento de romance, ou melhor, fim dele, foi a discussão entre Vinicius e Eliezer, que mais parecia um fim de relacionamento. Durante a conversa, Eli acabou chorando sabendo da possibilidade de ficar sozinho dentro da casa.

Vyni estava chorando e falando pro Eli que a vida inteira dele nunca foi sobre ele, e sim sobre os outros.



Eliezer: "Tá, agora vamos pra cozinha que você vai fazer aquele sanduiche pra mim que só você sabe fazer." #BBB22 pic.twitter.com/4TuWzi2ckZ — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) March 14, 2022

Após algumas piadas e brincadeiras que até deixaram o clima mais leve, não teve jeito, Vinicius cedeu à pressão do paredão e lamentou a eliminação: “Eu não posso ir embora. Quero acreditar que tem algum tipo de chance ainda. São duas personalidades muito fortes no jogo. Eu sou também, por isso quero acreditar que eu ainda tenho chance”.

Em seguida, Vyni fez uma declaração fofa para o amigo e pediu calma: “Me deixa muito feliz saber que nos meus momentos mais difíceis tinha alguém aqui chorando comigo. Tu é muito especial. É por isso que você tem tantos amigos”.

