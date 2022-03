Afinal, a série ‘Taboo’ vai ter segunda temporada ou foi cancelada?

A série “Taboo” foi disponibilizada na Netflix esta semana, sem grandes anúncios - e imediatamente conquistou diversos fãs. Agora, a dúvida é: vai ter segunda temporada?

Exibida originalmente pela BBC em 2017, a série conta com o ator Tom Hardy no papel principal. A trama cheia de mistérios tem atraído fãs de franquias como “Peaky Blinders” e “The Witcher”.

Contudo, de lá para cá, não houve nenhum episódio novo. “Taboo” foi cancelada?

Não. Já na sua estreia, a emissora britânica divulgou que a série está renovada para uma segunda temporada. Mesmo assim, já se passaram cinco anos sem que a nova leva de episódios chegasse ao público.

Existe um motivo para isso: a agenda lotada de Tom Hardy tem impedido a gravação da série. O ator é um dos mais requisitados de Hollywood atualmente - basta lembrar do sucesso de bilheteria de “Venom” - o que faz com que ele não esteja disponível para atravessar o Atlântico rumo ao Reino Unido com tanta facilidade.

Em novembro do ano passado, o criador da série Steven Knight explicou ao site Collider o status atual da série. “Seis dos oito [episódios] foram escritos, estamos tentando alinhar as estrelas para que possamos trazer nossa estrela [Tom Hardy] de volta ao set”.

Assista ao trailer de “Taboo”:

Estreias da Netflix em março

Além de “Taboo”, o mês de março traz 40 produções ao catálogo da plataforma. De novos filmes a temporadas atualizadas das séries, tem novidades para todos os gostos.

Uma série original da Netflix remonta o histórico roubo que aconteceu em Fortaleza, em 2005. O documentário “3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central” é dirigido por Daniel Billio.

“Bridgerton” ganha uma nova temporada que será focada no irmão mais velho, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). O romance de época foi baseado no segundo livro da saga escrita por Julia Quinn, “O Visconde Que Me Amava” - saiba mais sobre o segundo ano da série.

Tem ainda a sétima temporada de “The Flash”, a sexta temporada de “Supergirl”, a versão alemã de “Queer Eye”, o longa da Globo Filmes “Crô em Família” e “Downton Abbey - O Filme”.

Leia também: Esta é a série do Iraque que se passa no Rio de Janeiro e está viralizando na web