Vyni no paredão do ‘BBB 22’ causa discussão no quarto Lollipop: ‘Parou com esse negócio’

A estreia de Vyni no paredão do “BBB 22″ mexeu com os integrantes do quarto Lollipop mais uma vez. Puxado por Gustavo, que foi indicado por Eliezer, durante o programa de domingo (13), o cearense segue conversando e fazendo graça na casa. Mas, precisou ter uma conversa séria com Eli, seu amigo e aliado no jogo.

A conversa dos amigos do Lollipop focou na “responsabilidade” de Eli ter colocado Vyni na berlinda, após o contragolpe do ficante de Laís. Eliezer falou ainda que estava se preparando para uma possível indicação ao oitavo paredão.

Eliezer e Vyni conversam no quarto Lollipop, do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

No quarto, Vinícius questionou o carioca: “Tu ficou achando ruim que não foi pro Paredão?”. Em seguida, Eliezer respondeu: “Claro, já estava preparado para ir”.

“Não diga isso, não. Que você achou ruim de não ter ido pro Paredão”, argumentou Vyni, mas o designer continuou afirmando que era para ele enfrentar a preferência do público: “Olha só, eu não falei isso. Falei que já tinha trabalhado a minha mente, que já estava preparado psicologicamente pro paredão”.

Gustavo, Vinicius e DG na prova bate-volta do oitavo paredão do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Com o andamento da conversa, Vinicius coloca o amigo na parede e pergunta: “Não foi um alívio você não ter ido?”. Mas, o carioca responde: “Não. Foi pior, porque teve você no meu lugar. Seria um alívio se você não tivesse ido, mas você foi. Não me sinto aliviado nem um pouco. Pelo contrário, me sinto culpado”, confessou Eliezer

Para finalizar, Vyni diz: “Parou com esse negócio de se sentir culpado. Nem diga: ‘Foi pior porque você foi’. Não tem nada a ver, não”.

O PAREDÃO

Pedro Scooby, Vyni e Gustavo estão no oitavo paredão do “BBB 22″. Eles foram parar na eliminação, neste domingo (13), durante ao programa, ao vivo, apresentado por Tadeu Schmidt.

Pedro Scooby, Vyni e Gustavo estão no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

O anjo Arthur Aguiar imunizou Paulo André, em seguida, o líder Lucas, que está com o colar pela segunda vez, indicou Pedro Scooby. Depois disso, Tadeu pediu para Eliezer, que foi vetado por Scooby, indicar uma pessoa para o paredão e ele escolheu Gustavo, que também teve contragolpe e colocou Vyni. Por fim, os participantes da casa votaram no confessionário e Douglas Silva entrou na berlinda.

Na prova bate-volta Gustavo, Vyni e Douglas SIlva disputaram a saída do oitavo paredão do “BBB 22″. No jogo de cartas, cada participante escolhia, em cada rodada, uma das diversas espalhadas na mesa. O primeiro que ficasse com cinco bolas vermelhas estava eliminado. Para isso, era necessário tirar a menor carta da vez.

