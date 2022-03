“Você tem que aprender a se blindar da dor”, diz Glória Maria sobre racismo

“Nada blinda o preto do racismo”, disse a jornalista e apresentadora Glória Maria, 72 anos, nesta segunda-feira no programa Roda Viva, das TV Cultura, durante entrevista.

Ela respondia à pergunta da também jornalista Cláudia Lima, do programa Saia Justa, sobre se a fama de alguma forma a teria blindado do racismo durante sua carreira.

A jornalista foi incisiva ao responder que não há como se blindar do racismo no Brasil. “E com mulher preta é pior ainda. Nós somos mais abandonadas e discriminadas, porque o homem preto não quer a mulher preta. Nada blinda a gente. Você tem que aprender a se blindar da dor, isso é importante. Se você for esperar uma proteção universal, você está perdida. Você tem que fazer com que a vida te faça aprender a se blindar”, disse.

A apresentadora levantou também a questão do racismo ser passado de pai para filho, em casa, desde muito cedo e a necessidade de ensinar aos jovens como protegerem de episódios racistas, já que ela não acredita que o racismo possa acabar.

Gloria Maria disse ainda da preocupação que tem com suas filhas, que mesmo estudando em colégio de elite já sofreram preconceito racial. “Uma vez a Laura chegou em casa e disse que um amigo chamou a cor dela de feia. Ela chegou em casa muito tocada, e a gente sentou e conversou. Eu usei o grupo de mães para contar o que tinha acontecido e que elas orientassem os filhos. Mas isso não vem da criança, isso vem da família. O racismo é uma coisa que você em casa”, contou.

A jornalista foi entrevistada por uma bancada somente de mulheres e falou também sobre sua recuperação de um tumor no cérebro, sobre seus 40 anos de atuação no jornalismo da TV Globo e sua vontade de ainda fazer a cobertura de uma viagem ao espaço antes de encerrar a carreira no jornalismo.

Desde que iniciou como jornalista, Glória Maria já passou pelo Jornal Nacional, Jornal Hoje, RJTV e apresentou o Fantástico. Como repórter, cobriu a Guerras das Malvinas, a invasão da embaixada brasileira no Peru por grupos terroristas, em 1996, a Copa do Mundo da França, em 1998, além de centenas de outras coberturas locais e internacionais.