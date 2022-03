Sucuri gigante vira sensação durante as filmagens da novela ‘Pantanal’

A estreia de “Pantanal” na Globo está chegando e, além de um grande elenco, o remake do grande sucesso da TV Manchete, em 1990, vai contar com um bicho curioso: uma sucuri gigante, que será exibida em algumas cenas.

O animal, que está sendo chamado de gigante, vai contracenar com o ator José Loreto, que vai interpretar o peão Tadeu na trama, foi clicado com ele pendurado no pescoço. O registro foi compartilhado nas redes sociais pela médica veterinária em animais silvestre Ellene Guchi, que acompanhou a cobra durante as filmagens.

Na legenda da foto, a veterinária afirmou que a sucuri gigante é uma das maiores estrelas do remake da novela “Pantanal”.

Quem também foi vista com a cobra foi a atriz Alanis Guillen, que viverá a personagem Juma Marruá, protagonista da nova versão da trama das 21 horas, que vai substituir “Um Lugar ao Sol”, na Globo. A famosa também postou nas redes sociais alguns cliques enrolada com a sucuri, durante as gravações no Mato Grosso do Sul. Por fim, Renato Góes também foi visto com a sucuri e brincou na legenda: “Minha vizinha tá de barriga cheia 🍀✨🐍”.

Ao todo, seis fazendas da região de Aquidauana, a 141 km da capital Campo Grande, serviram de base para as gravações das cenas com a sucuri e o dublê de sucuri, que deu apoio aos atores.

A NOVELA DA GLOBO

“Pantanal” volta à TV aberta e traz ao público a história sobre a saga das famílias Leôncios e Marruás. Nesta nova versão, Joventino (Irandhir Santos) e o filho, José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira), se mudam para o Pantanal, onde Joventino aprende que a natureza pode mais que o homem. Assim, ele se torna o maior peão da região e logo desaparece, deixando o filho sozinho à espera do pai.

Irandhir Santos vive Joventino na primeira fase de "Pantanal" (Globo/João Miguel Júnior)

Cinco anos depois, José Leôncio se casa com Madeleine (Bruna Linzmeyer/Karine Teles). Os dois se mudam para a região, onde nasce Jove (Jesuíta Barbosa). A ida de Madeleine é um caos, já que ela sente saudades da vida urbana e da mordomia no Rio de Janeiro. Ela então foge do Pantanal e leva Jove bebê de volta para a mansão dos pais. Madeleine cria uma mentira e faz Jove crescer pensando que o pai havia morrido.

José Loreto é escalado para o remake da novela "Pantanal" (Reprodução)

Os atores Gabriel Stauffer e Caco Ciocler vão dividir o papel do médico Gustavo, que irá transitar nas duas fases do remake. Outro ator confirmado em “Pantanal” é Silvero Pereira fará outro vaqueiro, Zaqueu, que será homossexual assumido na história. A vilã Guta será vivida por Julia Dalavia.

Escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, responsável pela trama original, o remake de “Pantanal” estreia no dia 28 de março, no lugar de “Um Lugar ao Sol”, na Globo. A trama tem direção artística de Rogério Gomes e direção de Walter Carvalho, Davi Alves, Beta Richard e Noa Bressane.

