Sucesso no YouTube, Camila Loures ‘coleciona’ fazendas e mansões

Camila Loures está entre os principais nomes quando o assunto é influenciadores digitais. Com mais de 17 milhões de seguidores no Instagram e quase 14 milhões de inscritos no YouTube, hoje ela conta com um rol de bens que vão de fazendas a uma Ferrari.

Segundo o jornal Extra, Camila tem uma verdadeira “coleção” de fazendas: atualmente ela soma dez propriedades desse tipo. A própria mineira revelou a informação em um episódio de seu podcast, “Podcats”.

Na ocasião, até sua companheira de bancada ficou chocada. “Tá falando sério?”, questionou Virgínia Fonseca, empresária e esposa do cantor Zé Felipe.

Além das fazendas, Camila tem quatro mansões. A mais recente tem 1.154 m², foi avaliada em cerca de R$ 14 milhões e fica localizada em Alphaville, bairro nobre da cidade de Barueri, na Grande São Paulo.

As outras três são: “Mansão do Lago”, um presente de Camila para si mesma em seu aniversário do ano passado; “Mansão Loures”, em um bairro nobre de Belo Horizonte avaliada em R$6,5 milhões; e outra perto da Lagoa da Pampulha.

Mais mimos? Recentemente a influenciadora deu a si mesma também uma Ferrari, avaliada em R$ 1,5 milhão. Antes, já havia comprado outro carro importado, uma Mercedes avaliada em cerca de R$ 600 mil.

E não para por aí: como boa representante dos Millennials, Camila aproveita seu momento em alta na carreira para investir. Em 2018, ela comprou uma pousada, onde mantém uma área reservada para si e o irmão, que também é youtuber.

De onde vem a fortuna de Camila?

Apesar de ser a maior youtuber do país atualmente, Camila afirma que sua renda vêm, principalmente, da publicidade, e não do YouTube. Ela tem parceria com marcas como Tim, Salon Line, Brahma, Coca-Cola e AliExpress.

“Por enquanto, me sinto confortável em dizer que 70% da minha receita vem de campanhas de publicidade que faço de maneiras diversas”, contou em entrevista ao Uai E+, em 2017.

Mesmo assim, vale lembrar que ela vêm de uma vida relativamente confortável antes da fama. Seu pai trabalhava com vendas de automóveis de luxo usados em Belo Horizonte.

