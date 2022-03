Paolla Oliveira passa por transformação para personagem em nova novela da Globo

A atriz Paolla Oliveira está prestes a interpretar sua próxima personagem nas novelas da TV Globo. E para viver esse momento, a atriz passou por uma transformação no visual recentemente.

Nas última semanas, a famosa tem exibido madeixas mais escuras que o loiro que vinha exibindo até o fim do ano passado. Além disso, o comprimento mais alongado também está em evidência, como notou o portal RD1.

O responsável pelo novo visual foi o cabeleireiro Getúlio Cruz, que cuida dos fios de vários famosos, como Michel Teló e João Guilherme. Paolla é cliente assídua de Cruz.

Próxima novela

Paolla Oliveira estará na próxima novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela interpretará a protagonista da história, ao lado do ator Marcelo Serrado.

As primeiras gravações foram realizadas no estado de Minas Gerais, em dois locais: no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ao norte do estado, e em Lapinha da Serra, na Serra do Cipó.

“Cara e Coragem” entra no ar após o fim de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, em maio. Nela, Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) formam uma dupla de dublês publicitários.

Após serem demitidos, eles abrem um negócio no ramo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice, personagem de Taís Araújo.

A atriz está empolgada com sua nova personagem. Nas últimas semanas, vem compartilhando diversos momentos de bastidores com seus seguidores, como quando postou uma cena de ação com Marcelo Serrado, em vídeo, e também reuniu o elenco em um momento de descontração.

Leia também: Sucesso no YouTube, Camila Loures ‘coleciona’ fazendas e mansões