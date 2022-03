Nova dinâmica do ‘BBB 22′ trará ex-participantes de volta

E se os ex-participantes do ‘BBB 22′ voltassem ao reality show ainda esse ano? Se isso ocorresse, com certeza iria dar uma grande mexida dentro da casa mais vigiada do Brasil. Pois é exatamente isso que vai acontecer. Mas, calma! A volta dos brothers não os colocará de volta à competição. O regresso dos ex-participantes está totalmente ligado a uma dinâmica do programa divulgada pela Globo, que acontecerá nesta quinta-feira (17) de março.

A participação dos 7 brothers que já não estão mais no reality, com mais um que será eliminado essa semana, será de maneira especial e de grande peso no jogo a partir das próximas semanas. Ainda não se sabe qual o objetivo da dinâmica com os ex-participantes e como será sua execução no reality. Entretanto, o apresentador Tadeu Schmidt só explicará o desenrolar da dinâmica nesta quinta-feira do dia 17, assim que a edição se iniciar.

Inovação para o programa

A cada edição, o Big Brother Brasil se renova com novas propostas de dinâmicas, provas, interações e até mesmo participantes. Com a entrada de personalidades mais conhecidas e subcelebridades na edição do ano de 2020, os anos posteriores seguirem o exemplo de sucessão da pioneira nesse formato e vem tentando investir em inovação para agradar tanto ao público no sofá, quanto ao da internet.

Nesta quinta-feira (17), além da nova dinâmica, teremos o desfecho do oitavo paredão que conta com os participantes ‘pipoca’ Vyni e Gustavo, além do ‘camarote’ Pedro Scooby. A edição ainda conta com 13 participantes, sendo resultado da eliminação de 7 brothers, mais saída de Tiago Abravanel por desistência e a expulsão da participante Maria.

O encontro dos eliminados no futuro do programa promete trazer uma cara nova para o desenrolar dessa edição. A dinâmica contará com o eliminado desta quinta-feira (17), mais Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa e Jade Picon. Estamos ansiosos para saber o que vem por aí!