Natália está de olho no próximo eliminado e avisa: ‘Grandes possibilidades’

Na área da piscina do "BBB 22", Natália fica pensattiva (Reprodução/Globo)

Pedro Scooby, Vyni e Gustavo estão no paredão do “BBB 22″ e um deles será o oitavo eliminado do reality show, mas antes que Tadeu Schmidt entre ao vivo para visar quem deixa a casa, Natália já tem o seu palpite e avisou os brothers e sisters.

Jessi e Natália conversam sobre jogo no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Segundo ela, nesta disputa, Vinicius é o mais indicado a deixar o reality show da Globo, já que os integrantes do quarto Lollipop estão sendo eliminados a cada semana. O debate aconteceu nesta segunda-feira (14), durante uma conversa com Jessilane, que disse: “Estou preocupada com esse paredão”.

Em seguida, Natália disse que também está preocupada, mas fez uma previsão sobre Vyni: “Assim, eu posso estar errada também, né? Mas acho que tem grandes possibilidades do Vyni sair”.

LEIA TAMBÉM: Em jogo da discórdia, Arthur Aguiar é eleito o manipulador do ‘BBB 22′

Vyni é influenciador digital no Ceará (Reprodução/Globo)

Em seguida, a professora não chega a concorda, mas mantém o bate-papo: “Eu fico preocupada com esses últimos dias. Não sei como as pessoas estão vendo isso lá fora”, disse Jessilane, sugerindo que a imagem do brother pode estar queimada.

Depois, Nat finaliza: “A gente não sabe de nada na verdade. A gente fala baseado no que a gente vê um pouco aqui. Não é nem realmente o que a gente vê, o que a gente vê não é nem 1%”.

O PAREDÃO

Pedro Scooby, Vyni e Gustavo estão no oitavo paredão do “BBB 22″. Eles foram parar na eliminação, neste domingo (13), durante ao programa, ao vivo, apresentado por Tadeu Schmidt.

Pedro Scooby, Vyni e Gustavo estão no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

O anjo Arthur Aguiar imunizou Paulo André, em seguida, o líder Lucas, que está com o colar pela segunda vez, indicou Pedro Scooby. Depois disso, Tadeu pediu para Eliezer, que foi vetado por Scooby, indicar uma pessoa para o paredão e ele escolheu Gustavo, que também teve contragolpe e colocou Vyni. Por fim, os participantes da casa votaram no confessionário e Douglas Silva entrou na berlinda.

Na prova bate-volta Gustavo, Vyni e Douglas SIlva disputaram a saída do oitavo paredão do “BBB 22″. No jogo de cartas, cada participante escolhia, em cada rodada, uma das diversas espalhadas na mesa. O primeiro que ficasse com cinco bolas vermelhas estava eliminado. Para isso, era necessário tirar a menor carta da vez.

LEIA TAMBÉM: Deborah Secco diz que planeja aumentar a família em breve