Líder da semana do ‘BBB 22’, Lucas pode ser o próximo eliminado?

Lucas Bissoli, o Barão da Piscadinha, tomou um caminho cheio de obstáculos dentro do “BBB 22″. Em sua segunda liderança, o brother está perdendo força fora da casa e a hashtag Fora Lucas começou a crescer nas redes sociais.

O primeiro deslize para alguns fãs do reality show da Globo foi a indicação de Pedro Scooby para o oitavo paredão, que acontece nesta terça-feira (15). Para algumas pessoas, o estudante de medicina errou ao reclamar de uma possível falta de interesse dos participantes famosos em querer ganhar o jogo e chamou Scooby de playboy, gíria usada para determinar quem tem muito dinheiro.

Aliados no passado, Lucas Bissoli e Pedro Scooby brigam no "BBB 22" (Reprodução)

No Twitter, um perfil comentou: “O pior não é o Rival declarado, é o aliado falso, hipócrita e sonso. Com certeza, serei #foragustavo e #foralucas quando estiverem [no paredão]”. Outro usuário da rede social comentou: " Pedro Scooby é um ‘playboy’, disse Lucas, o estudante de medicina em faculdade privada, que precisa mais do que todos. #foralucas”.

Já um terceiro postou uma foto de Lucas em uma viagem internacional e legendou: “Se isso é ser pobre e ter dificuldades na vida, eu devo estar na categoria de indigente. Participante mentiroso vitimista, é a escória de qualquer reality”.

Pedro Scooby foi chamado de playboy ao ser indicado ao paredão (Reprodução/Globo)

Vale lembrar que no domingo (13), dia em que o oitavo paredão do “BBB 22″ foi formado, Pedro Scooby criticou a justificativa do líder da semana e disse que para entrar no reality show da Globo deixou toda sua vida fora da casa e que não era playboy, já que suou muito para estar onde está.

AS REAÇÕES DA WEB

🚨 Se isso é ser pobre e ter dificuldades na vida, eu devo estar na categoria de indigente.

Participante mentiroso vitimista, é a escória de qualquer reality.#BbB22 O Barão O Gustavo Vinicius #ForaLucas O Vyni pic.twitter.com/g2AHemvuMq — Will (@CoastWill) March 14, 2022

E o prêmio de Bundamole do Jogo vai para este trouxa do Lucas !!! Filhinho de Mamãe!!! Baita Otário #ForaLucas até o Fim pic.twitter.com/123qNl8gKX — Flavio Fraga (@FlavioFraga10) March 14, 2022

O Pedro Scooby é um playboy - disse lucas, o estudante de medicina em faculdade privada que precisa mais que todos. #foralucas pic.twitter.com/C9elB9y8Tz — titiquinho (@titiquinho23) March 14, 2022

O PAREDÃO

Pedro Scooby, Vyni e Gustavo estão no oitavo paredão do “BBB 22″. Eles foram parar na eliminação, neste domingo (13), durante ao programa, ao vivo, apresentado por Tadeu Schmidt.

Pedro Scooby, Vyni e Gustavo estão no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

O anjo Arthur Aguiar imunizou Paulo André, em seguida, o líder Lucas, que está com o colar pela segunda vez, indicou Pedro Scooby. Depois disso, Tadeu pediu para Eliezer, que foi vetado por Scooby, indicar uma pessoa para o paredão e ele escolheu Gustavo, que também teve contragolpe e colocou Vyni. Por fim, os participantes da casa votaram no confessionário e Douglas Silva entrou na berlinda.

Na prova bate-volta Gustavo, Vyni e Douglas SIlva disputaram a saída do oitavo paredão do “BBB 22″. No jogo de cartas, cada participante escolhia, em cada rodada, uma das diversas espalhadas na mesa. O primeiro que ficasse com cinco bolas vermelhas estava eliminado. Para isso, era necessário tirar a menor carta da vez.

