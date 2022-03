Karol Conká revela se participaria de um novo reality show

Com o “BBB 22″ caminhando e a expectativa para uma nova edição do reality show “A Fazenda”, na Record TV, Karol Conká voltou a ser cotada, pelos fãs, para um novo programa do gênero. Será que a cantora toparia entrar?

A pergunta foi feita por um seguidor, no Instagram, que quis saber se a famosa mais lembrada da história do Big Brother Brasil voltaria a participar de um reality, após ser eliminada com 99,17% dos votos, no “BBB 21″.

No "BBB 21", Karol Conká entrou com status de estrela da temporada (Reprodução/Globo)

“Vai para outro reality. Eu te imploro”, pediu um internauta, que acabou recebendo uma resposta de Karol: “Pra quê? Aqui não, Brasil!”, disse a famosa, dando risada.

Segundo Conká, depois do cancelamento, ela conseguiu dar a volta por cima e focar na carreira: “Eu encaro os momentos de turbulência da minha vida como um convite para o aprendizado. Então, eu foco na fé, no autoconhecimento, terapia, o amor das pessoas que me conhecem e na carreira bonita que eu tenho aqui fora”, afirmou Karol.

Falando em carreira e “BBB”, Karol Conká voltou a falar sobre o seu cancelamento durante a 21ª temporada do reality show da Globo, onde foi taxada como vilã. Em uma entrevista à revista Ela, do Jornal O Globo, a cantora contou como fugiu dos haters após ser eliminada.

Após barracos dentro da casa, Karol Conká foi eliminada do "BBB 21" com 99% dos votos (Reprodução/Globo)

“Entendi que havia questões dentro de mim que precisavam ser resolvidas. Consegui me reconectar à minha essência. Era tanto ataque, que chegava uma hora que aquilo parecia virar verdade, mas eram as pessoas que queriam que eu desistisse”, afirmou a famosa.

Karol Conká também está trabalhando em seu álbum, chamado “Urucum”, projeto que vai atacar algumas feridas da ex-participante do reality show da Globo.

Ao todo, são 11 faixas inéditas escritas pela cantora após passagem turbulenta pelo programa de TV. “Tinha recém-saído do reality show, estava com várias questões para serem resolvidas, e esse álbum veio para completar esse processo terapêutico de me redescobrir, me curar das minhas feridas e parar de ferir”, contou a famosa à Rádio Bandeirantes.

Ex-'BBB 21' Karol Conká lança novo álbum (Reprodução)

Segundo a cantora, a escolha do nome do projeto se deu pelas propriedades medicinais do Urucum. “Tem a ver com o que o álbum é para mim: algo que me fez bem aos olhos e coração; me trouxe renascimento e reaproximação à minha essência”, relatou Karol.

A cantora assumiu que uma das músicas do álbum foi feita para ela mesma. “Fiz uma canção para a minha animosidade. É um ritmo que eu mesma gostaria de ouvir quando estivesse ansiosa, com crise de ansiedade, nervosa ou estressada. Mas, não vou revelar o nome (da canção) ainda”, disse ela.

