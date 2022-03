Jojo Todynho avisa que participante do ‘BBB 22’ vai sair com 99% de rejeição

Jojo Todynho foi campeã do reality show “A Fazenda 12″ e depois que participou do programa da Record TV vem opinando sobre outros programas do gênero, como a última edição do reality rural, na Record TV, e o “BBB 22″, na Globo.

Nas redes sociais, a famosa resolveu falar sobre o desempenho de Laís Caldas no reality show da Globo. Pelo Twitter, a cantora não só falou sobre o jogo da médica dentro da casa, como também afirmou que ela será eliminada em breve.

Acabou o show😂😂😂😂😂 Lais gosta de passar vergonha.

Vem 99% — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) March 15, 2022

No post, após o jogo da discórdia, Jojo disse: “Acabou o show. Laís gosta de passar vergonha. Vem 99% [de rejeição]”, escreveu a funkeira.

Jojo manda indireta

Em outro momento, Jojo Todynho resolveu falar sobre pedidos de ajuda de seus familiares. Em um recado sem destinatário, a famosa afirmou: “Hoje eu tô virada no aço”, disse a morena em uma sequência de stories no Instagram.

Em seguida, a bronca foi para os fãs da cantora, que acabaram entrando na briga: “Sou obrigada que os outros me parem na rua para falarem assim: ‘Cê não viu os status do seu irmão? Botando indireta para você’. Aí, de manhã já problema, cê vê, só Jesus, essa é a realidade de toda família, povo fica pintando perfeição, não tem perfeição coisa nenhuma, a realidade da real família é isso aí”, disse Jojo.

A bronca continuou nos vídeos da rede social: “As pessoas tem que parar com essa mania de achar que você tem obrigação de fazer as coisas, que você tem obrigação de ajudar elas. Você faz se você quiser e você ajuda se você quiser”.

A cantora disse que depois que descobriu que ela mesma tem que resolver seus problemas sua vida tinha mudado completamente: “E para quem diga que ela faz tempestade em copo d ‘água, calma que tem para vocês também. “A Jojo é neurótica. Não a Jojo é coerente, pensa lá na frente, entendeu? Guarda isso na cabeça de vocês”, concluiu a cantora.

