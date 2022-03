Em jogo da discórdia, Arthur Aguiar é eleito o manipulador do ‘BBB 22′

Como toda segunda-feira, ontem (14) rolou o jogo da discórdia no “BBB 22″. Na dinâmica, os participantes tinham que flechar quem consideravam o manipular, o medroso e o traidor da edição. Arthur Aguiar foi o mais indicado como o manipulador do reality show.

O ator recebeu quatro votos pela característica. Já o líder Lucas recebeu três flechas de traidor. Eliezer e Jessilane receberam uma flecha cada de medroso. Já Lina foi considerada manipuladora por duas pessoas. Gustavo e Scooby, uma vez. O restante dos brothers não foi citado na brincadeira.

Confira quem flechou quem:

Pedro Scooby

Traidor: Lucas.

Gustavo

Manipuladora: Linn da Quebrada.

Vinicius

Manipulador: Gustavo

Jessilane

Manipulador: Pedro Scooby.

Eslovênia

Manipulador: Arthur Aguiar.

Laís

Manipulador: Arthur Aguiar.

Arthur Aguiar

Traidor: Lucas.

Linn da Quebrada

Manipulador: Arthur Aguiar.

Lucas

Medroso: Eliezer.

Douglas Silva

Manipuladora: Linn da Quebrada

Paulo André

Traidor: Lucas

Natália

Manipulador: Arthur

Eliezer

Medrosa: Jessilane

Hoje tem paredão

Scooby, Vyni e Gustavo estão no oitavo paredão do “BBB 22″ desta terça-feira (15).

Pedro Scooby, Vyni e Gustavo estão no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

A formação da berlinda começou da seguinte forma: o anjo Arthur imunizou Paulo André, em seguida, o líder Lucas, que está com o colar pela segunda vez, indicou Scooby.

Tadeu Schmidt pediu para Eliezer, que foi vetado por Scooby, líder da semana passada, na última prova do líder, indicar uma pessoa para o paredão e ele escolheu Gustavo.

Com Pedro Scooby já no paredão, o indicado por Eli teve o contragolpe e colocou Vyni, melhor amigo de Eliezer. Por fim, os participantes da casa votaram no confessionário e Douglas Silva entrou na berlinda.

Na prova bate-volta, Gustavo, Vyni e Douglas SIlva disputaram a saída do oitavo paredão do “BBB 22″. No game de cartas, cada participante escolhia, em cada rodada, uma das diversas espalhadas na mesa. Vyni saiu perdendo com duas bolas vermelhas e o primeiro que ficasse com cinco bolas vermelhas era eliminado. Para isso, era necessário tirar a menor carta da vez.

Vinicius foi o primeiro eliminado da prova bate-volta, deixando a disputa para Gustavo e Douglas Silva. No final, o ator venceu a prova e escapou do paredão.

Pela casa, os votos foram os seguintes: Eslovênia vota em Douglas Silva; Vinicius vota em Douglas Silva; Laís vota em Douglas Silva; Eliezer vota em Douglas Silva; Natália vota em Arthur Aguiar; Jessilane vota em Eliezer; Linn da Quebrada vota em Douglas Silva; Paulo André vota em Eliezer; Douglas Silva vota em Linn da Quebrada; Pedro Scooby vota em Eliezer; Arthur Aguiar vota em Laís; Gustavo vota em Eliezer.