Com novo visual, Evandro Santo é ofendido na web e rebate falando em Deus

Aos 47 anos, Evandro Santo, mais conhecido pelo personagem Christian Pior, do Pânico na TV (RedeTV!), está de visual novo e, é claro, que ele postou uma foto em suas redes sociais. No entanto, o corte escolhido pelo humorista não foi bem aceito por alguns internautas.

O corte ousado, que faz uma ligação com a barba, fez o famoso ser ofendido por alguns perfis. Um internauta chamou Evandro de “aberração” e ele acabou perdendo a paciência e rebateu o xingamento: “E você tem filhos, não é? E Deus adora fazer as pessoas pagarem a língua. Lembre-se bem: aberração”, escreveu ele no post.

Evandro Santo está afastado da televisão (Reprodução)

Além deste, o eterno Christian Pior precisou se defender de mais uma ofensa. Uma seguidora disse:”Deus dá o corpo e o homem estrago”. Em seguida, o humorista respondeu: “Deus dá o livre arbítrio e a pessoa escolhe ser ignorante”.

Longe dos haters da web, Evandro Santo falou à revista Quem que as transformações servem para causar reflexões nas pessoas e, mesmo recebendo críticas, ele seguirá mudando para viver o melhor momento de sua vida.

“Agora, tenho plena consciência desse momento importante que estou vivendo. Não vão me ver ter recaída. Vão ter que me aturar até a hora que eu cansar de brincar com a minha cara e adotar uma aparência mais séria”, pontuou.

Vale destacar que esta não é a primeira mudança estética do ator, que está internado em uma clínica de reabilitação para tratar sua dependência química. O famoso fez novas tatuagens no rosto: o símbolo do seu signo sagitário, seu ascendente escorpião e a sua lua em aquário, além de um cemitério cheio de cruzes na sobrancelha esquerda, raspada.

Evandro Santo tatua o rosto e fala sobre tratamento Instagram (Reprodução)

“Nem dói. O botox dói muito mais que uma tatuagem no rosto. Gosto de procedimentos estéticos que não tiram muito a expressão do rosto. Acho que quem tem 40 anos, tem que ter cara de 40. Mas excesso não gosto muito. Levo as agulhadas, mas quero envelhecer e ficar careca sem nenhum problema”, afirmou o humorista.

O humorista explicou o que está por trás das mudanças estéticas. “Se eu entendi que sou um ser humano em evolução, posso mudar minha aparência, sem precisar me encaixar em algum padrão. Vou me transformando e afastando as pessoas caretas e que eu considero bobas, não interessantes. Isso choca e incomoda. Mas qual a cara da saúde mental? A questão tem que ser qual a sua atitude que define sua saúde mental”, comentou.

