‘Bridgerton’: Esta é a nova família da 2ª temporada

Com a segunda temporada de ‘Bridgerton’ logo logo chegando na Netflix, nós te relembramos que a série estreou pela primeira vez em dezembro de 2020, ‘Bridgerton’ e é baseada na saga literária que leva o mesmo nome, da escritora Julia Quinn.

A segunda temporada da série promete trazer mais do que romances apaixonantes, uma vez que ao apresentar a família Sharma, que ilustra como são essenciais os valores de união familiar. Com toda a certeza, os espectadores ao conhecer os Featheringtons, os Bridgertons e os Sharmas encontram algo que os ligue a essas famílias e tem a sensação de querer fazer parte delas.

“Eles são equipes, são uma unidade. Eles sempre voltam para casa quando as coisas dão errado, eles sempre têm esse apoio, e isso é muito importante”, disse Simone Ashley, que interpreta Kate Sharma, à Entertainment Weekly. Outros atores do elenco concordam que a ênfase de ‘Bridgerton’ na família é bem mais forte do que suas cenas de romances e amores ardentes. A série trata de vários tipos de amor.

O roteiro mergulha os espectadores na vida cheia de luxo, dramas e conflitos da alta sociedade durante a regência britânica, a série retrata não só o amor entre casais, mas o amor entre amigos e familiares. Veja o trailer da segunda temporada.

A amizade entre as irmãs Kate e Edwina Sharma, é uma das relações familiares mais fortes nesta segunda temporada da trama. Para o criador da série, Chris Van Dusen, a relação entre Kate e Edwina é tão importante e crucial quanto a história de amor principal. Para Kate, por exemplo, a prioridade da sua vida são sua irmã e sua família, mesmo que o foco principal do enredo seja a história de amor de inimigos para amantes entre ela e Anthony.

Entre Kate e Anthony existe uma certa conexão que desenvolverá esse romance principal. Kate se fechou de certa forma seu coração depois de certos sofrimentos, o que também é compartilhado por Anthony, que por sua vez, assumiu o papel de chefe da casa substituto, após a morte de seu pai, e todas as responsabilidades que isso representa.