Bárbara Colen de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’ é assistida em boteco por seus amigos

Quem nunca esteve em um barzinho, ou até mesmo em uma lanchonete e deu de cara com alguma novela sendo transmitida? Seja da Globo, Record ou SBT, as telenovelas sempre estarão nas grades não só de suas respectivas emissoras, mas também nos comércios locais para você acompanhar com um copo de cerveja, ou até mesmo um misto quente.

Veja mais: ‘Look do dia’: Giovanna Antonelli de ‘Quanto Mais Vida, Melhor’ faz trocadilho com sua personagem postando ‘lookinho’

O mais incomum nisso tudo seria se você estivesse em um desses estabelecimentos e se deparasse com algum amigo seu atuando nas novelas. E foi basicamente isso o que aconteceu com os amigos da atriz Bárbara Colen, intérprete de Rose em ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’, novela das sete transmitida na Globo.

Na noite desta segunda-feira (14), a atriz Bárbara Colen reproduziu em seus stories no Instagram uma postagem de seus amigos dentro de um estabelecimento assistindo sua atuação na novela ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’. Bárbara escreveu a seguinte frase: “Uma das coisas mais divertidas de fazer novela são os amigos te vendo nos botecos.”

Reprodução/Instagram

Seus amigos registraram o momento dentro do bar fazendo o símbolo de coração na mão e apontando para a tela da televisão, na qual tinha a aparição da personagem de Bárbara. Seja em casa, no palco ou até mesmo no boteco, não tem coisa melhor do que ter a sua arte apreciada por amigos e familiares!

A personagem de Bárbara, ‘Rose’

Rose é uma personagem que parou de trabalhar a pedido de seu marido Guilherme, interpretado por Mateus Solano, logo que engravidou de Antônio, seu filho que conta com a interpretação de Matheus Abreu. Ex-modelo internacional, Rose possui uma vida cheia de sofisticação e luxo.

A personagem de Bárbara Colen se envolveu com Neném (Vladmir Brichta) e tempos depois se casou com Guilherme. Já deu até para notar que haveria envolvimento entre os três na trama, além dessa relação com o passado.

A novela conta com a autoria de Mauro Wilson e está prevista para deixar as telinhas da Globo no mês de maio. Com o fim próximo, o autor criou cinco finais diferentes para a trama, mas ainda não decidiu qual será o destino de seus personagens.