Afinal, quem é a esposa de Finan, em ‘The Last Kingdom’?

Ingrith (Ilona Chevakova), de 'The Last Kingdom' (Foto: Divulgação)

A última temporada de “The Last Kingdom” finalmente chegou na Netflix - e, com ela, uma leva de novos personagens. Uma delas é Ingrith, interpretada pela atriz Ilona Chevakova.

Mas afinal, quem é Ingrith?

Ela surge na quinta temporada como o interesse amoroso de Finan, um dos personagens mais queridos da série. Para muitos fãs, isso foi uma surpresa, já que muitos apostavam que ele terminaria com Eadith (Stefanie Martini).

É importante lembrar que entre a quarta e a quinta temporada, porém, existe um espaço de 10 anos.

Para os criadores da série de TV, esse tempo é o suficiente para que Finan tenha conhecido uma pessoa que se tornaria seu interesse e casasse. Por isso, ele já começa o novo ano casado e com filhos.

Não se sabe muito sobre a origem de Ingrith, mas na série é possível perceber que ela é uma mulher forte e destemida. Quando Runcorn é invadida, ela não foge à luta e oferece ajuda no combate.

Ela se torna testemunha de muitos momentos importantes da última temporada, inclusive várias tragédias.

A atriz que a interpreta, Ilona Chevakova, é russa. Tem 35 anos e mora em Helsinque, capital da Finlândia, desde os cinco anos de idade.

Seus principais papéis antes de “The Last Kingdom” são “Ivalo” e “Bordertown” - este último, disponível na Netflix.

Quinta temporada

O novo ano de “The Last Kingdom” deve explorar ainda mais a tensão existente no reino por conta das invasões nórdicas. Ela deve apresentar o saxão Uhtred (Alexander Dreymon) na jornada certeira para a conquista e a possibilidade de criar uma nação.

A produção para a TV é baseada nos livros de Bernard Cornwell, da série “As Crônicas Saxônicas”. Após o encerramento da série, os fãs deverão encontrar o final de algumas pontas soltas em um filme, que deve condensar o conteúdo dos livros finais no longa. O longa deve se chamar “Seven Kings Must Die”.

