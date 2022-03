Advogados de Meghan Markle estariam prontos para processar pai da duquesa por difamação

Em um vídeo divulgado recentemente em seu canal do YouTube, o pai de Meghan Markle criticou duramente o príncipe Harry. Thomas Markle revelou ter criado seu próprio canal para “compartilhar a sua verdade”, de acordo com uma entrevista dada ao Express UK. O canal do YouTube, intitulado “Remarkable Friendship”, é realizado em conjunto com o repórter de celebridades Karl Larsen.

No vídeo, Thomas Markle disse ter recebido um pedido do príncipe Harry para que evitasse falar com qualquer repórter. “Me surpreende que um homem que me diz ‘não fale com ninguém’, ande no topo de um ônibus pela Hollywood Boulevard fazendo uma entrevista”, disse Thomas.

Ele continuou chamando Harry, dizendo: “Me surpreende que eles assistam Oprah Winfrey por horas e fiquem sentados lá por horas e conversem e exponham coisas que não deveriam expor a ninguém. E eu acho que é tão desrespeitoso com a realeza. Tenho grande respeito por todos os membros da realeza”.

Uma fonte informou ao MailOnline que os advogados dos Sussex estão acompanhando o conteúdo publicado no canal do pai de Meghan e que estariam prontos para processar o homem por difamação.

Richard Fitzwilliams disse ao MailOnline: “A família de Meghan tem sido extremamente hostil com ela e o canal ‘Remarkable Friendship’, o nome deste novo canal, soa extremamente amador, mas os advogados dos Sussex sem dúvida ficarão de olho em seu conteúdo”. Ele acrescentou: “Parece que episódios futuros não atrairão qualquer interesse, a menos que apresentem ataques pessoais a Meghan”.

Desentendimentos na justiça

Esta pode não ser a primeira vez que Meghan tenha que acionar a Justiça por conta do seu pai. Em dezembro do ano passado, a duquesa ganhou a ação que moveu contra o tabloide britânico The Mail on Sunday em seu caso de violação de privacidade e direitos autorais contra a Associated Newspapers. O Tribunal de Apelação de Londres decidiu em seu favor contra o editor do The Mail on Sunday, após a publicação de partes de uma carta particular que ela escreveu para o pai dela.

“Esta é uma vitória não apenas para mim, mas para qualquer um que já sentiu medo de defender o que é certo”, disse Meghan Markle em um comunicado após ter recebido a notícia de sua vitória judicial.