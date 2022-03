Vídeo mostra Gil do Vigor vestido de noiva para casar com filho de cantor famoso

Gil do Vigor e Fiuk foram melhores amigos dentro do “BBB 21″ e, agora, fora da casa do reality show, eles chamaram a atenção dos internautas, neste fim de semana, ao mostrarem os preparativos para um suposto casamento.

No Instagram, Gil do Vigor surpreendeu os seus seguidores ao aparecer de noiva para se casar com o filho de Fábio Jr. O look do economista do “Mais Você” teve até véu e grinalda, além do clássico vestido branco.

Nas imagens, que foram ao ar no domingo (13), Gil do Vigor está sendo maquiado e afirma: “Ai, amiga, eu tô tão feliz! Depois de um ano finalmente chegou! Eu tô tão feliz, mas também um pouco confusa, mas vai dar tudo certo, não vai?”.

Em seguida, ele pede para que o vestido de noiva fique bem justo e brinca: “Aperta amiga, se Deus fez é porque cabe. Tô pronta”.

Já Fiuk está vestindo um lindo terno e espera a noiva no altar. No vídeo, Gil caminha até o noivo ao ouvir a marcha nupcial. “Fiuk, você aceita o Gil do Vigor como seu único e verdadeiro amor?”, questiona uma pessoa não identificada, que aceita fazer parte da brincadeira.

O filho de Fábio Jr. fala: “Sim, óbvio”. Depois, a mesma questão é feita para o ex-”BBB 21″ e Gil do Vigor não responde nada e sai correndo, abandonando Fiuk no altar.

Gil de volta ao “BBB”?

Gil do Vigor foi um dos participantes mais marcantes do “BBB 21″ e, mesmo sem ganhar o reality show, conseguiu ficar famoso e melhorar a vida da sua família. Agora, ele conta se voltaria ao programa da Globo.

Em uma entrevista ao podcast Podpah, o economista, que atualmente apresenta o quadro “Tá Lascado”, no “Mais Você”, afirmou que não voltaria ao reality: “Antes de começar esse Big Brother, eu dizia que eu entraria. Eu amo e vou ser apaixonado para sempre. Porém, hoje eu estou assistindo com outra visão”, disse ele.

Segundo Gil, durante sua permanência na casa do “BBB”, sua mãe foi ameaçada de morte:”Minha família foi muito atacada. Minha mãe foi ameaçada de morte. Um carro preto parou na frente da minha casa, e disseram: ‘Eu estou aqui na frente, eu vou matar vocês’, durante o meu cancelamento”, relembrou.

Mas, ao podcast Podpah, Gil do Vigor confessou que se nada disso tivesse acontecido, a audiência do “BBB” poderia ter uma surpresa: “Por mim eu entrava mesmo, porque vocês sabem que eu sou doido. Mas hoje eu penso na minha família. Eles já passaram por isso, e eu acho que eles não merecem passar de novo”, finalizou.

