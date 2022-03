Treta: clima pega fogo no ‘BBB 22′ após discurso de indicação de Lucas

A madrugada desta segunda-feira (14) na casa do “BBB 22″ foi marcada por desentendimentos. Tudo começou por conta do discurso de indicação do líder Lucas. Arthur Aguiar disse que “se sentiu alfinetado” pelas palavras do “barão da piscadinha”.

Antes de Lucas indicar Pedro Scooby ao paredão, Arthur exaltou PA e disse que “a prova do líder vai muito além de ganhar um prêmio ou um valor” e que o reality é um jogo de sobrevivência.

Em seguida, Lucas deu sua justificativa para indicar Scooby à berlinda: “Eu vou indicar o Pedro porque ele não iria pelo voto da casa. Ele é um cara muito maneiro, muito incrível. Então, a única forma dele ir seria no contragolpe ou indicação. Outro motivo é que ele é um cara forte no jogo e isso atrapalha o meu. Outro motivo também é um pouco da indiferença de estar aqui no game”.

Bastou o programa ao vivo terminar para Arthur procurar Lucas e dizer que o engenheiro quis rebater as suas palavras para PA. “Se fosse, por exemplo, uma pessoa com quem eu nunca tivesse conversado sobre o jogo, que nunca tivesse ouvido da minha pessoa exatamente o que eu estava dizendo, eu entenderia ela me rebater”, disse.

“Quando você falou para o PA, eu senti que você estava falando para mim, cara. Porque você estava até o final [da prova do líder] comigo”, rebateu Lucas.

“Sabe qual é o problema? É que você trouxe o bagulho para você quando eu estava falando dele [PA]”, continuou Arthur. “Você acha mesmo que o Arthur ia usar a situação do meu filho para te alfinetar?”, entrou PA na discussão.

Lucas justificou: “Foi porque eu falei sobre prêmio, sobre ganhar prêmios, que eu precisava da grana... Quando ele jogou isso, eu senti”.

Reação de Scooby

Scooby não curtiu ser julgado pelo atual líder da casa como alguém que não se importa com jogo. “É como se eu não ligasse pra porr* nenhuma. Eu ligo pra minha amizade com as pessoas, como com o PA e o Douglas”, apontou.

“O moleque podia ter só me indicado, falou umas paradas nada a ver. Não quero nem papo com ele mais. Abri mão de muito mais coisa que ele provavelmente”, completou o surfista.

O paredão

Scooby, Vyni e Gustavo estão no oitavo paredão do “BBB 22″.

Pedro Scooby, Vyni e Gustavo estão no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

O anjo Arthur imunizou Paulo André, em seguida, o líder Lucas, que está com o colar pela segunda vez, indicou Scooby.

Tadeu Schmidt pediu para Eliezer, que foi vetado por Scooby, líder da semana passada, na última prova do líder, indicar uma pessoa para o paredão e ele escolheu Gustavo.

Com Pedro Scooby já no paredão, o indicado por Eli teve o contragolpe e colocou Vyni, melhor amigo de Eliezer. Por fim, os participantes da casa votaram no confessionário e Douglas Silva entrou na berlinda.

Na prova bate-volta, Gustavo, Vyni e Douglas SIlva disputaram a saída do oitavo paredão do “BBB 22″. No game de cartas, cada participante escolhia, em cada rodada, uma das diversas espalhadas na mesa. Vyni saiu perdendo com duas bolas vermelhas e o primeiro que ficasse com cinco bolas vermelhas era eliminado. Para isso, era necessário tirar a menor carta da vez.

Vinicius foi o primeiro eliminado da prova bate-volta, deixando a disputa para Gustavo e Douglas Silva. No final, o ator venceu a prova e escapou do paredão.

Pela casa, os votos foram os seguintes: Eslovênia vota em Douglas Silva; Vinicius vota em Douglas Silva; Laís vota em Douglas Silva; Eliezer vota em Douglas Silva; Natália vota em Arthur Aguiar; Jessilane vota em Eliezer; Linn da Quebrada vota em Douglas Silva; Paulo André vota em Eliezer; Douglas Silva vota em Linn da Quebrada; Pedro Scooby vota em Eliezer; Arthur Aguiar vota em Laís; Gustavo vota em Eliezer.