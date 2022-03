‘The Batman’ ultrapassa ‘Liga da Justiça’ e já arrecadou 500 milhões de dólares em bilheteria

‘The Batman’, um filme de Matt Reeves e que traz Robert Pattinson no papel principal, estreou dia 3 de março mundialmente e já arrecadou $ 463 milhões de dólares em bilheteria no mundo todo. A informação é do site especializado The Collider.

Nos Estados Unidos, o filme arrecadou $ 66 milhões no último final de semana e foi exibido em 26.353 salas de cinema. Nos demais países, a arrecadação já soma $ 224,7 milhões de dólares até agora.

Ainda de acordo com informações do Collider, em países como Arábia Saudita, Alemanha, Austrália, Coréia, Brasil, Espanha, França, Itália, Reino Unido e México, o desempenho do filme continua forte.

No Japão, ‘The Batman’ estreou neste último final de semana e já arrecadou $ 3,2 milhões de dólares, mantendo o mesmo nível de lançamento de outros filmes de gênero como ‘Viúva Negra’ e ‘O Cavaleiro das Trevas Ressurge’, mas está à frente de ‘O Cavaleiro das Trevas’ e ‘Duna’ por uma ampla margem.

Em muitos mercados internacionais semelhantes, o filme continua à frente de outros filmes da Warner Bros., como ‘Liga da Justiça’, ‘Batman: Cavaleiro das Trevas’, ‘Mulher Maravilha’, Duna e Godzilla vs. Kong.

Na China, o filme estreia somente dia 18 de março e este é o mercado mais forte após os Estados Unidos. Tudo indica que o longa baterá novos recordes de bilheteria.

Sinopse oficial

“Esta não é apenas uma ligação ... É um aviso.

Da Warner Bros. Pictures chega ‘The Batman’, de Matt Reeves, estrelado por Robert Pattinson no papel duplo de detetive vigilante de Gotham City e seu alter ego, o recluso bilionário Bruce Wayne. Dois anos perseguindo as ruas como o Batman (Robert Pattinson), causando medo nos corações dos criminosos, levou Bruce Wayne para as sombras de Gotham City. Com apenas alguns aliados de confiança - Alfred Pennyworth (Andy Serkis), o tenente James Gordon (Jeffrey Wright) - entre a rede corrupta de funcionários e figuras de destaque da cidade, o solitário vigilante se estabeleceu como a única personificação da vingança entre os seus caros cidadãos.

Quando um assassino tem como alvo a elite de Gotham com uma série de maquinações sádicas, uma trilha de pistas enigmáticas envia o Maior Detetive do Mundo em uma investigação sobre o submundo, onde ele encontra personagens como Selina Kyle / também conhecida como Mulher-Gato (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / aka o Pinguim (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) e Edward Nashton / também conhecido como Charada (Paul Dano). Conforme as evidências começam a chegar mais perto de casa e a escala dos planos do perpetrador se torna clara, Batman deve forjar novos relacionamentos, desmascarar o culpado e fazer justiça ao abuso de poder e à corrupção que há muito tempo assola Gotham City”.