Saiba exatamente o que é verdade e ficção em ‘Inventando Anna’

Top 10 da Netflix, ‘Inventando Anna’, está bem próxima da realidade apresentada na publicação da New York Magazine, escrita por Jessica Pressler. A série limitada a nove episódios conta parte da história de Anna Sorokin, que conseguiu que muitos nova-iorquinos ricos pagassem a conta por seu luxuoso estilo de vida. Anna Vadimovna Sorokina, também conhecida como Anna Sorokin, nascida na Rússia, mudou para Nova York em 2013, criando uma identidade fictícia: Anna Delvey e fingia ser uma rica herdeira alemã.

O artigo de Pressler que foi publicado em 2018. segue fazendo sucesso e bateu a marca de série de língua inglesa mais assistida da Netflix na semana de estreia. A produção ultrapassou a séries como ‘You’, ‘The Witcher’ e ‘Sex Education’. Na série, a jornalista Vivian, representa Pressler e a revista fictícia se chama Manhattan.

Pressler, em entrevista para a a Vulture, falou sobre as verdades e as adaptações que foram feitas da sua experiência real para a série. Sobre o processo de seleção de Anna Chlumsky (Vivian) para o elenco, Pressler fala que não teve nenhum envolvimento e que a personagem retrata uma jornalista que tem algumas semelhanças com o seu processo de reportagem.

Julia Garner, que interpreta Anna, é maravilhosa para o papel: “Julia era muito observadora. Ela notou coisas sobre Anna que eu não notei, como a maneira como ela coloca o cabelo atrás das orelhas e ajeita os óculos”. Pessler chegou a levar Julia para visitar Anna no Albion Correctional Facility, em New York.

Sim, Pressler também estava grávida quando escreveu o artigo, como a personagem Vivian na série! Ela achou super interessante esse fato ter sido mostrado no enredo, ou seja, você segue com seu trabalho estando grávida sem maiores problemas.

Uma certa adaptação foi feita em cima da fala dos editores da revista, que na série, tentam desmotivar o artigo de Vivian, por acharem que não iria valer a pena escrever sobre alguém desconhecido. Pressler garante que os seus chefes fizeram justamente o oposto. Além disso, a viagem de Vivian até a Alemanha chegando repentinamente à casa dos pais de Anna em busca de informações foi bem mais tranquila do que mostra a série, sendo regada a muitas conversas e boas risadas.

E as roupas emprestadas para Anna no julgamento? Isso sim, Pressler emprestou, mas na realidade foi uma situação que ela levou de boa e que realmente foi necessária, caso contrário o julgamento não aconteceria, pois é sempre exigido que todo réu use roupas do cotidiano e não os macacões da prisão.