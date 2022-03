Pedro Scooby, Vyni e Gustavo formam o oitavo paredão do ‘BBB 22’

Pedro Scooby, Vyni e Gustavo estão no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Pedro Scooby, Vyni e Gustavo estão no oitavo paredão do “BBB 22″. Eles foram parar na eliminação, neste domingo (13), durante ao programa, ao vivo, apresentado por Tadeu Schmidt.

No começo, o anjo Arthur Aguiar imunizou Paulo André, em seguida, o líder Lucas, que está com o colar pela segunda vez, indicou Pedro Scooby. Depois deste momento tradicional dentro do “BBB”, uma nova dinâmica começou.

Tadeu pediu para Eliezer, que foi vetado por Scooby, líder da semana passada, na última prova do líder, indicar uma pessoa para o paredão e ele escolheu Gustavo. Vale lembrar que o surfista, o líder da semana e nem o imunizado pelo anjo estavam nesta lista.

Douglas Silva é o mais votado pela casa no oitavo paredão do "BBB 22"

Com Pedro Scooby jpa no paredão, o indicado por Eli teve o contragolpe e colocou Vyni, melhor amigo de Eliezer. Por fim, os participantes da casa votaram no confessionário e Douglas Silva entrou na berlinda. Confira abaixo quem votou em quem.

Na prova bate-volta Gustavo, Vyni e Douglas SIlva disputaram a saída do oitavo paredão do “BBB 22″. No game de cartas, cada participante escolhia, em cada rodada, uma das diversas espalhadas na mesa. Vyni saiu perdendo com duas bolas vermelhas e o primeiro que ficasse com cinco bolas vermelhas era eliminado. Para isso, era necessário tirar a menor carta da vez.

Gustavo, Vinicius e DG na prova bate-volta do oitavo paredão do "BBB 22"

Vinicius foi o primeiro eliminado da prova vabate-volta, deixando a disputa para Gustavo e Douglas Silva. No final, o ator venceu a prova e escapou do paredão.

OS VOTOS DA CASA

Eslovênia vota em Douglas Silva; Vinicius vota em Douglas Silva; Laís vota em Douglas Silva; Eliezer vota em Douglas Silva; Natália vota em Arthur Aguiar; Jessilane vota em Eliezer; Linn da Quebrada vota em Douglas Silva; Paulo André vota em Eliezer; Douglas Silva vota em Linn da Quebrada; Pedro Scooby vota em Eliezer; Arthur Aguiar vota em Laís; Gustavo vota em Eliezer.

O ÚLTIMO PAREDÃO

Jessi, Jade Picon e Arthur Aguiar estavam no sétimo paredão do “BBB 22″. Eles foram parar na eliminação durante a formação “raiz”, que não acontecia há algumas semanas.

No programa ao vivo, o anjo Arthur Aguiar imunizou Paulo André, mais conhecido como PA, o líder Pedro indicou Jessi e, em seguida, cada participante da 22ª temporada do reality show foi ao confessionário indicar alguém para a eliminação.

Jessi, Jade e Arthur estão no sétimo paredão do "BBB 22"

Na votação da casa, Gustavo recebeu seis votos, a maioria. Já Eli, que também estava cotado para o paredão pela votação da casa, ficou com cinco. Mas ele saiu na prova bate-volta.

Mas, Jade Picon e Arthur Aguiar foram parar na berlinda após a influenciadora digital atender o big fone e ser automaticamente emparedada e, mandar, em seguida, o seu rival no jogo, que tinha resolvido não atender a ligação.

