Paolla Oliveira e Diogo Nogueira posam na cama juntos para campanha publicitária

A atriz Paolla Oliveira protagonizou uma nova campanha publicitária, ao lado de seu namorado, o cantor Diogo Nogueira. Ela divulgou uma foto bem sensual em sua conta oficial no Instagram, no domingo (13).

No clique compartilhado por Paolla, eles aparecem deitados em uma cama seminus, com um lençol branco cobrindo algumas partes.

“O dia mais quente do ano chegou!”, escreveu a atriz na legenda da foto.

Na segunda foto, aparece apenas Paolla, beijando o pescoço de Diogo. Os fãs da atriz não pouparam elogios ao casal. “Meu Deus, Paolla, não me mata, não”, escreveu um internauta.

As fotos fazem parte de um vídeo estrelado pelo casal, para a divulgação de um novo perfume da empresa O Boticário. Confira os cliques:

Próxima novela de Paolla Oliveira

Paolla Oliveira estará na próxima novela das 19h na TV Globo, “Cara e Coragem”. Ela interpretará a protagonista da história, ao lado do ator Marcelo Serrado.

As primeiras gravações foram realizadas no estado de Minas Gerais, em dois locais: no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ao norte do estado, e em Lapinha da Serra, na Serra do Cipó.

“Cara e Coragem” entra no ar após o fim de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, em maio. Nela, Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) formam uma dupla de dublês publicitários.

Após serem demitidos, eles abrem um negócio no ramo. Contudo, a jornada da dupla é impactada pela morte de Clarice, personagem de Taís Araújo.

A atriz está empolgada com sua nova personagem. Nas últimas semanas, vem compartilhando diversos momentos de bastidores com seus seguidores, como quando postou uma cena de ação com Marcelo Serrado, em vídeo, e também reuniu o elenco em um momento de descontração.

Últimos lançamentos de Diogo Nogueira

A última música lançada por Diogo Nogueira foi “Deu Samba”. Antes, Diogo lançou “Samba de Verão”, seu álbum mais recente. Gravado em uma marina em Niterói, as imagens do DVD trazem um Rio de Janeiro de tirar o fôlego.

O disco conta com 24 faixas e participações de nomes como Zeca Pagodinho e o grupo Fundo de Quintal.

