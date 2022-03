Jojo Todynho volta à academia e faz promessa: ‘Linda, no natural’

Jojo Todynho não leva bronca para casa e arruma briga com pai de MC Gui (Reprodução)

Jojo Todynho voltou para a academia e está focada para obter mais resultados e melhorar a saúde. A famosa usou as redes sociais, neste fim de semana, para contar a experiência e relevar um segredo aos fãs.

Segundo ela,em em uma série de vídeos publicados nos Stories do Instagram, o foco é ficar mais perto de seu antigo corpo, mas sem o uso de medicamentos para obter uma boa forma, como era em 2016.

“A Jojo de 2016 vai voltar! Aquele corpão, barriguinha de Lipostabil (medicação que diminui gordura localizada). Só não vou mais tomar nenhum anabolizante, porque eu tomava, tá gente?”, começou a apresentadora do Multishow.

Ela contou aos seus seguidores que não era uma mulher gorda, mas o uso de remédios acabou mudando o seu corpo. “Por isso que estou desse tamanho. Eu nunca fui gorda não. Eu tomava anabolizante, já apliquei um monte de mer**. Tomava meu negocinho, quando cheguei no negocinho de corpo, achei que eu estava ótima, e eu ó... Agora eu vou voltar com tudo. Linda, no natural”.

Gravidez de Jojo

Após ser envolvida em vários boatos de que estaria grávida antes do casamento, que aconteceu no começo deste ano, Jojo Todynho comentou sobre a possibilidade de engravidar em breve.

Casada com o militar Lucas Souza, a famosa revelou alguns planos para sua família. Em entrevista à Quem, ela disse: “Pode vir a qualquer momento. Não tenho isso de ficar planejando. Se tiver que acontecer, acontece”, contou a funkeira.

Casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza (Reprodução)

Jojo falou ainda sobre os ataques e os boatos do fim do casamento: “As pessoas querem saber muito, mas o meu casamento é o que eu digo, tem que viver para mim e não para as pessoas. Tem muitas fake news, muito blá, blá, blá… Quem sabe da minha vida, sou eu e Deus”.

