Ilana Kalil, esposa do ginecologista Renato Kalil, morre em São Paulo

A nutricionista e instrumentadora cirúrgica Ilana Kalil foi encontrada morta com um tiro na cabeça na madrugada desta segunda-feira (14), em sua casa em São Paulo.

O caso está sendo investigado como suicídio, segundo informações da assessoria de imprensa de seu esposo, o ginecologista Renato Kalil.

A assessoria e a Secretaria de Segurança Pública confirmaram a morte de Ilana, mas a assessoria não divulgará nota a respeito. Ela tinha 40 anos e deixa duas filhas, ambas frutos de seu casamento com Renato.

Recentemente, Renato Kalil vinha sendo acusado de violência obstétrica no parto da influenciadora digital Shantal Verdelho - entenda mais aqui. Ilana saiu em defesa do esposo nas redes sociais na época.

Quem é o ginecologista?

Renato Kalil se formou pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, em 1988.

Ele é conhecido por fazer o parto de diversas celebridades, como a apresentadora Luciana Gimenez e a jornalista Andréa Sadi.

Em dezembro do ano passado, a influenciadora digital Shantal Verdelho acusou o médico de violência obstétrica, que nega.

O caso veio à tona após o vazamento de áudios e vídeo enviados pela influenciadora em um grupo de amigos. Neles, ela relata o que ocorreu durante o nascimento de sua filha.

“Quando a gente assistia ao vídeo do parto, ele (Renato) me xingava o trabalho de parto inteiro. Ele fala: ‘porr*, faz força. Filha da mãe, ela não faz força direito. Viadinha. Que ódio. Não se mexe, porr*’”, conta Shantal no áudio.

Em trecho do vídeo, é possível ouvir o médico dizendo para Shantal “fazer força” soltando um palavrão, que ela rebate: “Eu estou fazendo. Eu sou a maior interessada nisso”.

Na ocasião, a influenciadora registrou um boletim de ocorrência e a Justiça abriu um inquérito para investigação.

Em nota, o advogado do médico afirmou não ter praticado violência obstétrica e que as “falas editadas” induziam ao erro de interpretação.

