Esta é história por trás de ‘Ninguém Pode Saber’, novo suspense da Netflix

A nova série de suspense da Netflix, “Ninguém Pode Saber”, está fazendo sucesso no Brasil: desde semana passada está entre as produções mais assistidas da plataforma.

Protagonizada por Toni Collette, a produção é inspirada em uma história da escritora americana Karin Slaughter.

O livro tem o mesmo nome da série. No Brasil, é distribuído pela editora HarperCollins. A adaptação para a televisão ficou sob responsabilidade da produtora Charlotte Stoudt, mais conhecida por “Homeland” e “House of Cards”.

“Eles foram muito generosos em conversar comigo sobre personagens e motivações e esse tipo de coisa. Então me sinto sortuda por ser incluída”, disse Slaughter, em entrevista à HEC-TV.

A história tem como cenário uma pequena cidade da Geórgia, nos Estados Unidos. A tranquilidade do local é interrompida por um ato aleatório de violência. Esse acontecimento gera uma série de eventos para Andy Oliver (Bella Heathcote) e sua mãe, Laura (Toni Collette).

Estreias da Netflix em março

Além de “Ninguém Pode Saber”, o mês de março traz 40 produções ao catálogo da plataforma. De novos filmes a temporadas atualizadas das séries, tem novidades para todos os gostos.

Uma série original da Netflix remonta o histórico roubo que aconteceu em Fortaleza, em 2005. O documentário “3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central” é dirigido por Daniel Billio.

“Bridgerton” ganha uma nova temporada que será focada no irmão mais velho, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). O romance de época foi baseado no segundo livro da saga escrita por Julia Quinn, “O Visconde Que Me Amava” - saiba mais sobre o segundo ano da série.

Tem ainda a sétima temporada de “The Flash”, a sexta temporada de “Supergirl”, a versão alemã de “Queer Eye”, o longa da Globo Filmes “Crô em Família” e “Downton Abbey - O Filme”.

Assista ao trailer: