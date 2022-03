Duda Reis cria instituto de combate à violência doméstica

A atriz e influenciadora digital Duda Reis criou um instituto para acolher mulheres vítimas de violência doméstica, conforme revelou o Splash, do UOL.

Em janeiro do ano passado, ela denunciou o ex-noivo, o cantor Nego do Borel, por ameaça, estupro de vulnerável, lesão corporal, entre outros crimes.

“A vítima é sempre culpabilizada e eu não tive culpa. Eu também sou uma sobrevivente, toda mulher que passa por um relacionamento abusivo é uma sobrevivente (...) No meu instituto vamos disponibilizar uma rede de apoio para essas mulheres. É na dor que encontramos um propósito e esse é um dos meus propósitos de vida”, disse Duda em entrevista ao portal.

Na época em que registrou Boletim de Ocorrência contra o artista, Duda fez questão de expor em suas redes sociais tudo o que havia vivido, o que ajudou ela mesma e outras mulheres.

“A exposição não só me ajudou a sair definitivamente de um relacionamento abusivo como ajudou milhares de mulheres. Todos os dias eu recebo milhares de relatos de mulheres que detalham que saíram de casamentos de anos onde eram vítimas de violência doméstica”, afirmou.

Nego do Borel e ‘BBB’

Nego do Borel diz que denúncias de Duda Reis o deixaram de fora do 'BBB' Instagram (Reprodução)

Em entrevista para o podcast Bulldog Show, na terça-feira passada (9), Nego do Borel disse que não entrou no “BBB 21″ por causa da ex-noiva. Segundo ele, sua participação no reality show da TV Globo não aconteceu por conta das denúncias feitas pela atriz.

“Eu acho quase impossível me chamarem de novo, mas se me chamassem eu ia. Eu fui cogitado, mas aí explodiu a parada lá com a minha ex e acabei não indo, sendo que eu queria muito. Eu já estava me preparando para ir, tinha conversado com minha mãe: ‘caraca mãe, vou pro Big Brother Brasil, ligaram aqui pra mim’. Eu já tava falando com Boninho também na internet”, contou o cantor.

Em 2021, Nego do Borel participou de “A Fazenda 13″, reality show rural da Record TV, do qual foi expulso.