Danilo Gentili e Fábio Porchat são acusados de pedofilia na web; entenda

Danilo Gentili e Fábio Porchat estão sendo acusados de pedofilia nas redes sociais por conta do filme “Como se Tornar o Pior Aluno da Escola”, de 2017.

O longa é baseado no livro homônimo escrito pelo ex-CQC (Custe o Que Custar) e conta a história de Bernardo, interpretado por Bruno Munhoz, e Pedro, vivido por Daniel Pimentel, dois adolescentes que decidem seguir um manual de instruções para instalar o caos na escola.

Na trama, Porchat interpreta Cristiano, um pedófilo que tenta abusar dos garotos. “Vamos esquecer isso tudo, deixar isso de lado? A gente esquece o que aconteceu e, em troca, vocês batem uma punheta pro tio”, diz o personagem, que também coloca a mão de um dos meninos em seu pênis na cena.

Danilo, um dos roteiristas do filme, também está no longa na pele do autor do manual para ser o pior aluno de uma escola.

A deputada Carla Zambelli, aliada do presidente Jair Bolsonaro, disse que tomará medidas contra a produção. “O repugnante filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola naturaliza a pedofilia a fim de normalizá-la. Já informei ao Ministério da Família ao qual oficiarei, assim como denunciarei ao MP e solicitarei informações ao CNMP acerca dos procedimentos em curso”, escreveu no Twitter.

Danilo Gentili rebate críticas

Gentili disse que sente “orgulho” de ter conseguido “desagradar” tanto os petistas quanto os bolsonaristas e falou em “falso moralismo”.

“O maior orgulho que tenho na minha carreira é que consegui desagradar com a mesma intensidade tanto petista quanto bolsonarista. Os chiliques, o falso moralismo e o patrulhamento vieram fortes contra mim dos dois lados. Nenhum comediante desagradou tanto quanto eu. Sigo rindo”, escreveu em seu perfil no Twitter.