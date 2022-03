Carla Diaz recebe declaração de namorado com foto de beijão na piscina

A atriz Carla Diaz recebeu uma baita declaração de amor de seu namorado, o vereador Felipe Becari (PSD). No domingo (13), o político postou uma foto dos dois em sua conta oficial no Instagram.

“Conexão é sentir na pele e ter a certeza de que nada é capaz de mudar o que o coração já enxergou”, escreveu Becari na legenda.

Ela prontamente respondeu ao amado: “Que meu carinho ultrapasse os horizontes, chegando até você através desta conexão”, comentou Diaz.

A foto mostra o casal trocando um beijão em um dia de piscina. Na conta da atriz, há um clique do mesmo dia, em que ela aparece sozinha saindo do mergulho.

Carla e Felipe assumiram o relacionamento na virada do ano, quando compartilharam fotos de um passeio a uma vinícola. Os boatos de que estariam namorando começaram no final do ano passado, quando os fãs perceberam a troca de comentários nas redes sociais.

Confira o clique:

Carreira de Carla Diaz

Carla Diaz está no ar atualmente com a reexibição de “O Clone”, no Vale a Pena Ver de Novo da TV Globo. A novela fez sucesso nos anos 2000 e foi um dos trabalhos mais marcantes da atriz na TV. Foi nela em que surgiu o famoso bordão “Insha’Allah” - que nada mais é do que uma expressão árabe para “se Deus quiser”.

Além da celebrada novela de Gloria Perez, Carla Diaz também é reconhecida por seus papéis em “Chiquititas” (1997), em “A Força do Querer” e também por sua participação na 21ª temporada do reality show “Big Brother Brasil”.

Sua última atuação foi em “A Menina que Matou os Pais” e ”O Menino que Matou meus Pais”, filmes lançados em setembro do ano passando. Neles, Carla interpreta Suzane Von Richthofen.

Leia também: Thiaguinho recebe declaração de Carol Peixinho em aniversário