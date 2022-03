‘BBB 22’: Vyni pede noite quente com Eli, mas web pede que ele deixe o reality

Vyni está enfrentando o seu primeiro paredão do “BBB 22″ e, após o programa ao vivo e brigas entre os confinados, o participante do grupo Pipoca pediu para que um carinho para um de seus amigos dentro da casa do reality show.

Na madrugada desta segunda-feira (14), o cearense pediu para dormir de conchinha com Eliezer. Ele ainda desejou um carinho no pescoço e sugeriu que o amigo “descesse mais a mão”.

Ontem, Vyni falou pra Eli: "dorme de conchinha comigo?" e pediu "desce mais a mão".

"Tem que fazer o que eu quiser, tô no paredão", e seguiu: "Finge que gosta de mim igual a Nat".

E continuou: "Você vai estar no meu coração pra sempre, nariz mais lindo que já vi na vida." #BBB22 pic.twitter.com/pBGWO12fwO — PAN #BBB22 (@forumpandlr) March 14, 2022

“Ai, Brasil. É o momento que os fãs do ship Elicius, que nem existe, estavam esperando. Sem almofadinha”, anunciou o emparedado. “Está sem almofada”, contestou Eli. “Cadê o cheirinho aqui”, acrescentou Vyni, apontando para o seu pescoço.

A noite quente do “BBB 22″ contou com carinho na nuca de Vyni que disse: “Você está no lugar certo. Se quiser descer mais a mão, não tem problema. Não estou reclamando, não”. Em seguida, Eli respondeu: “Para de ser safado”.

Carente, o influenciador digital retrucou: “Tem que fazer o que eu quiser porque eu estou no paredão. Eu já estou cheio de problema”. Mas foi tranquilizado por Eli: “Vai dar tudo certo”.

Vyni estava chorando e falando pro Eli que a vida inteira dele nunca foi sobre ele, e sim sobre os outros.



Eliezer: "Tá, agora vamos pra cozinha que você vai fazer aquele sanduiche pra mim que só você sabe fazer." #BBB22 pic.twitter.com/4TuWzi2ckZ — Central BBB • #BBB22 (@CentralReaIity) March 14, 2022

O clima esfriou quando o designer pegou no sono e parou com os carinhos. Mas o emparedado da vez pediu uma luminária e colocou no rosto de Eliezer: “Não dorme, não. Eu sei que você não está dormindo. Para! Eu estou cheio de problemas. Qual é o seu nome? Você vai estar no meu coração, sabia? Para sempre. O nariz mais bonito que eu já vi na vida”, comentou Vyni.

LEIA TAMBÉM: Vídeo mostra Gil do Vigor vestido de noiva para casar com filho de cantor famoso

Mas o clima de romance está só dentro da casa do reality show da Globo, já que a web pede que o cearense deixe o programa apresentado por Tadeu Schmidt. Lutando contra Pedro Scooby e Gustavo, ex-morador da casa de vidro, Vyni está com a hashtag “Fora Vyni” em alta. Confira algumas reações da internet!

A única lollipoper que TALVEZZ tivesse chance de voltar de um paredão era Jade, e a gente já sabe no que deu — Ana 👊👊👊 (@aan2021______) March 14, 2022

Vyni achando que o Eli tá sofrendo porque ele tá no paredão. Corta pra amanhã o Eli muito feliz por dentro porque o menino foi embora #BBB22 — Petrichor (@grace_saam) March 14, 2022

Vyni quer forçar de qualquer jeito que o Eliezer está muito triste boa ele está no paredão. #BBB22 pic.twitter.com/JSFP0YvcNw — fabiano (@fabiano80570641) March 14, 2022

mas assim, se não fosse o vyni ou eliezer no paredão quem tinha que sair era o scooby

Sem condições esse cara — vagnegao adm do choquei (@matos_pretinho) March 14, 2022

O Paredão

Pedro Scooby, Vyni e Gustavo estão no oitavo paredão do “BBB 22″. Eles foram parar na eliminação, neste domingo (13), durante ao programa, ao vivo, apresentado por Tadeu Schmidt.

Pedro Scooby, Vyni e Gustavo estão no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

O anjo Arthur Aguiar imunizou Paulo André, em seguida, o líder Lucas, que está com o colar pela segunda vez, indicou Pedro Scooby. Depois disso, Tadeu pediu para Eliezer, que foi vetado por Scooby, indicar uma pessoa para o paredão e ele escolheu Gustavo, que também teve contragolpe e colocou Vyni. Por fim, os participantes da casa votaram no confessionário e Douglas Silva entrou na berlinda.

Na prova bate-volta Gustavo, Vyni e Douglas SIlva disputaram a saída do oitavo paredão do “BBB 22″. No jogo de cartas, cada participante escolhia, em cada rodada, uma das diversas espalhadas na mesa. O primeiro que ficasse com cinco bolas vermelhas estava eliminado. Para isso, era necessário tirar a menor carta da vez.

LEIA TAMBÉM: ‘The Batman’ ultrapassa ‘Liga da Justiça’ e já arrecadou 500 milhões de dólares em bilheteria