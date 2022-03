‘BBB 22’: Arthur Aguiar explica por que não usa aliança de compromisso

Casado com Maíra Cardi, Arthur Aguiar chamou a atenção dos fãs do “BBB 22″ mais uma vez. Após o vídeo do anjo, divulgado, neste domingo (13), antes da formação do oitavo paredão, algumas pessoas perceberam que o casal não usa aliança de compromisso e o ator explicou o motivo.

Segundo o famoso, a retirada da aliança começou após a volta do relacionamento deles, após um período separados, por causa de uma traição. “A gente não usa aliança. A gente decidiu que queria começar o relacionamento do zero, que a gente queria casar de novo, ou colocar outra aliança. Então, a gente nunca mais usou. Desde que a gente voltou, não usou. Por isso que eu não uso”.

No "BBB 22", Arthur Aguiar é o anjo da semana (Reprodução/Globo)

Já, durante o vídeo do almoço do anjo,Maíra Cardi revelou que a volta do relacionamento foi traumática. “Quando eu e Arthur separamos, foi muito difícil. Mas, quando a gente resolveu voltar, foi pior do que quando a gente resolveu se separar. Porque agora, além de toda a dor que a gente já carregava do fim, a gente carregava também a dor de um novo começo sem ninguém acreditar”, disse a coach.

Maira Cardi, Arthur Aguiar e a filha (Reprodução/Instagram)

Em conversa com Paulo André, Douglas Silva e Pedro Scooby, que participavam do almoço, Arthur confirmou a história e disse: “É muito ruim tu andar nos lugares e nego te olhar meio assim... ‘Será?’. Quando a gente voltou, ninguém acreditava. Era todo mundo assim: ‘Tá, vamos ver por quanto tempo. Vamos esperar aí para ver’”.

O Paredão

Pedro Scooby, Vyni e Gustavo estão no oitavo paredão do “BBB 22″. Eles foram parar na eliminação, neste domingo (13), durante ao programa, ao vivo, apresentado por Tadeu Schmidt.

Pedro Scooby, Vyni e Gustavo estão no paredão do "BBB 22" (Reprodução)

O anjo Arthur Aguiar imunizou Paulo André, em seguida, o líder Lucas, que está com o colar pela segunda vez, indicou Pedro Scooby. Depois disso, Tadeu pediu para Eliezer, que foi vetado por Scooby, indicar uma pessoa para o paredão e ele escolheu Gustavo, que também teve contragolpe e colocou Vyni. Por fim, os participantes da casa votaram no confessionário e Douglas Silva entrou na berlinda.

Na prova bate-volta Gustavo, Vyni e Douglas SIlva disputaram a saída do oitavo paredão do “BBB 22″. No jogo de cartas, cada participante escolhia, em cada rodada, uma das diversas espalhadas na mesa. O primeiro que ficasse com cinco bolas vermelhas estava eliminado. Para isso, era necessário tirar a menor carta da vez.

