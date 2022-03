Atriz de Pantera Negra confirma finalização das filmagens

Foi através de um post nos Stories do Instagram que a atriz Dominique Thorne, que interpreta Riri Williams, a Coração de Ferro da Marvel, confirmou que as gravações de ‘Pantera Negra: Wakanda Forever’ foram finalizadas. A atriz escreveu: “Deus é tão bom. Vejo vocês em novembro”. ‘Pantera Negra: Wakanda Forever’ tem estreia programada para 11 de novembro deste ano.

Stories da atriz Dominique Thorne. Foto: Reprodução Instagram

Os detalhes sobre o longa ainda estão sendo mantidos em segredo, mas sabemos que ele é a continuação do sucesso de bilheteria ‘Pantera Negra’, lançado em 2018 e estrelado pelo ator Chadwick Boseman, que faleceu em 2000.

A história vai inserir alguns personagens novos e resgatar os personagens do filme passado, como Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright, Winston Duke, Martin Freeman e Angela Bassett.

Os novos nomes que chegam ao longa são Dominique Thorne, que será a Coração de Ferro, e Michaela Coel, com papel ainda não revelado. De acordo com o site especializado em entretenimento Screen Rant, a atriz Dominique Thorne terá uma série no Disney Plus, mas ainda não se sabe quando esse projeto será colocado em prática. Espera-se que seja após o lançamento do filme.

Nos quadrinhos, Riri Williams é a sucessora de Tony Stark na posição de Homem de Ferro, embora ela assuma o nome “Ironheart”, em inglês. A atriz foi escalada no final de 2020 para este papel.

De acordo com informações divulgadas pelos sites especializados em entretenimento, o filme começou a ser filmado em junho do ano passado, mas sofreu atrasos com relação à pandemia da Covid-19. Mais especificamente sobre o status de não vacinação da atriz Letitia Wright, que interpreta no filme Shuri a irmã de Pantera Negra (interpretado anteriormente por Chadwick Boseman).

O longa estava planejado para estrear em julho, mas sairá somente em 11 de novembro.