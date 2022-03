Anitta ocupa a 30ª posição de música mais ouvida no mundo

Ela não para! O hit ‘Envolver’ de Anitta caiu mesmo no gosto dos internautas do mundo inteiro. Na semana passada, o single da cantora tomou quarto lugar de música mais utilizada da plataforma TikTok nos Estados Unidos. Além do sucesso em um dos maiores países da indústria musical internacional, a ‘girl from Rio’ não cansou de emplacar seu sucesso.

Recentemente, seu hit solo ‘Envolver’ tem crescido continuamente nas plataformas digitais de streaming após três meses de lançamento da faixa. Na segunda-feira de hoje (14), ‘Envolver’ alcançou a 30ª posição de música mais escutada no Spotify Global, a frente de muitos outros hits internacionais que já ocupam o selo há um tempo.

Além da artista brasileira ter sua presença marcada no mercado internacional com sua faixa solo, outro hit que emplacou o top 50 – Mundo do Spotify é a música ‘Dançarina’ do cantor Pedro Sampaio, com a colaboração de Mc Pedrinho. A música hoje ocupa a 43ª posição no Global. Os brasileiros estão cada vez mais ocupando seu espaço do lado de fora.

El paso de (la diosa) Anitta

Após vídeos da coreografia de ‘Envolver’ da cantora no evento Bloco da Anitta no Rio serem divulgados, a música estourou em diversos países latinos. No TikTok, diversas pessoas do mundo todo foram desafiadas a realizarem um challenge, reproduzindo os passos da cantora. O challenge ganhou o nome de ‘El paso de Anitta’ e milhares de fãs já reproduziram a dança nas redes sociais. A faixa no TikTok conta com mais de 400 mil aplicações em vídeos.

No Instagram, a cantora comemorou com seus fãs em um story o alcance que vem recebendo ultimamente. “Estou super cansada, mas com certeza vendo tudo e muito feliz. Hoje é meu dia de dormir, mas amanhã volto ‘pra’ mandar mais carinho de volta ‘pra’ todos.”

‘Envolver’ é um hit que promete alcançar ainda mais públicos distintos no mundo inteiro. De acordo com a plataforma de streaming de áudio, Spotify, metade dos ouvintes da faixa realmente são de fora. Isso não é para qualquer um! Anitta se mostra cada vez mais forte no mercado musical internacional.

Veja o clipe: