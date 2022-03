Ana Maria Braga de tarde? Entenda as razões para o ‘Mais Você’ mudar de horário

Ana Maria Braga é um dos maiores sucessos das manhãs da TV, desde o extinto “Note e Anote”, na Record TV, a apresentadora cativa os fãs com o seu famoso bordão “acorda, menina”, que é um dos mais conhecidos dos brasileiros. Mas, uma nova estratégia da Globo pode mudar o rumo da carreira da loira.

Buscando melhorar a audiência durante o período da tarde, a emissora pode colocar o “Mais Você”, ao vivo, após o “Jornal Hoje” e antes do “Vale a Pena Ver de Novo”. A mudança de horário faria a famosa concorrer com outros programas de variedade, como os de Catia Fonseca, na Band, e Sonia Abrão, na RedeTV!.

Ana Maria Braga segue contratada pela Globo (Reprodução/Globo)

Vale lembrar que o extinto programa de Ana Maria Braga, na Record TV, era exibido das 10 horas às 13 horas, e, em 1996, o programa mudou para o horário das 13 horas às 18 horas, quando conquistou a preferência de público e tornou-se um dos maiores sucessos da emissora paulista.

Reprodução/Instagram

De olho neste antigo sucesso, a Globo ainda estuda se a mudança é viável, já que depende de algumas consultas e confirmações de quadros e equipe. Segundo a coluna de Flávio Ricco, do R7, o canal carioca vê com bons olhos Ana no horário do extinto “Vídeo Show” e da atual reprise da novela “O Cravo e a Rosa”. Porém, nada ainda é oficial,mas algumas pesquisas de mercado serão feitas. Além disso, Ana Maria Braga e a direção da Globo precisam concordar para que tudo aconteça da melhor forma e o horário da manhã também não vire um problema.

Novo Louro José

Reprodução / Instagram

De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, a Globo aprovou um novo boneco que vai substituir Louro José no “Mais Você”deve começar a aparecer na TV em breve.

Após a realização de todos os testes, onde Ana Maria Braga participou, a estreia deve ser em maio, após a aprovação de alguns detalhes. Nos bastidores do programa, o assunto ainda é tratado sob sigilo.

