Veja como será a formação do oitavo paredão do ‘BBB 22’

Mais um paredão será formado, na noite deste domingo (13), no “BBB 22″. Diferente das últimas semanas, a criação de um novo grupo de possíveis eliminados será um pouco complicada. Fique de olho!

Segundo Tadeu Schmidt, a dinâmica começa com o anjo imunizando uma pessoa e o líder indicando uma pessoa direto para o paredão. Já Eliezer, que foi vetado por Scooby na prova do líder, poderá indicar uma pessoa para o paredão. Mas, ele não pode indicar o surfista, o líder da semana e nem o imunizado pelo anjo.

Tadeu Schimidt na casa "BBB 22", da Globo Tadeu Schimidt na casa BBB 22 (SERGIO ZALIS/Globo/Sergio Zalis)

Em seguida, o indicado por Eli dará o contragolpe e os participantes da casa votarão no confessionário, como na semana anterior. Depois, três indicados à berlinda, exceto o indicado pelo líder, fazem a prova bate-volta.

LEIA TAMBÉM:

Natália vira meme durante prova do líder no 'BBB 22' Redes sociais (Reprodução)

O ÚLTIMO PAREDÃO

Jessi, Jade Picon e Arthur Aguiar estavam no sétimo paredão do “BBB 22″. Eles foram parar na eliminação durante a formação “raiz”, que não acontecia há algumas semanas.

No programa ao vivo, o anjo Arthur Aguiar imunizou Paulo André, mais conhecido como PA, o líder Pedro indicou Jessi e, em seguida, cada participante da 22ª temporada do reality show foi ao confessionário indicar alguém para a eliminação.

Na votação da casa, Gustavo recebeu seis votos, a maioria. Já Eli, que também estava cotado para o paredão pela votação da casa, ficou com cinco.

Jessi, Jade e Arthur estão no sétimo paredão do "BBB 22" (Reprodução)

Vale lembrar que, na semana passada, a formação do paredão começou no sábado (05), quando Jade Picon atendeu o big fone e foi direto para a berlinda do “BBB 22″. Segundo o telefone, a influenciadora digital poderia escolher mais um participante para a eliminação.

Após ouvir o recado, a famosa escolheu Arthur Aguiar, seu principal inimigo dentro do reality show. O ator estava dormindo e já tinha decidido que não atenderia o aparelho, já a famosa ficou acordada na varanda esperando o big fone tocar.

Jade Picon está eliminada do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Os votos da casa:

Douglas Silva vota em Eliezer - Arthur Aguiar vota em Laís - Eliezer vota em Gustavo- Linn da Quebrada vota em Gustavo - Paulo André vota em Eliezer - Jessilane vota em Eliezer - Gustavo vota em Eliezer - Laís vota em Natália - Vinicius vota em Gustavo - Lucas vota em Eliezer - Eslovênia vota em Gustavo - Jade Picon vota em Gustavo - Natália vota em Gustavo.

LEIA TAMBÉM: