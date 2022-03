Disney libera primeira imagem oficial do live-action de ‘Pinóquio’

A Disney divulgou nesta semana a primeira imagem oficial de seu próximo remake em live-action. Desta vez, a história revisitada será a do famoso boneco de madeira, Pinóquio.

O filme estreia diretamente no serviço de streaming da empresa, a Disney Plus. A produção usa como base a animação clássica de 1940, em que um boneco de madeira embarca em uma emocionante aventura para se tornar um menino de verdade.

O longa será dirigido por Robert Zemeckis, o mesmo de “Forrest Gump: O Contador de Histórias”.

Tom Hanks estrela o filme interpretando Gepeto, o entalhador de madeira que constrói e trata Pinóquio (Benjamin Evan Ainsworth) como se fosse seu próprio filho. Benjamin é conhecido por seu papel em “A Maldição da Mansão Bly”.

Além da dupla, estão também no elenco Joseph Gordon-Levitt (”A Origem) como Grilo Falante, que serve como guia, bem como a “consciência”, de Pinóquio; Cynthia Erivo (”Harriet”) como Fada Azul; Keegan-Michael Key (”Keanu: Cadê Meu Gato?”) como João “Honesto”; Lorraine Bracco (”Os Bons Companheiros”) como Sofia a Gaivota, uma nova personagem; e Luke Evans (”A Bela e a Fera”) como Cocheiro.

“Pinóquio” tem previsão de estreia para setembro deste ano.

Tom Hanks em cena de "Pinóquio" (Foto: Disney/Divulgação)

Outra novidades no Disney Plus

A Disney lançou o trailer oficial da série ‘Obi-Wan’, uma das produções mais aguardadas pelos fãs do universo de Star Wars. A série entra para o catálogo da Disney Plus em 25 de maio.

A série trará o ator Ewan McGregor de volta ao papel título. A nova trama se passa depois dos eventos do filme “Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith” (2005).

“Devo dizer que estou me divertindo muito. Existem um ótimo roteiro e pessoas maravilhosas com quem trabalhar, e isso é ótimo. Estou me divertindo”, disse o ator em entrevista ao programa Jimmy Kimmel Live.

