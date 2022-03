5 séries para matar a saudades de ‘Euphoria’

A série com playlists especiais no Spotify (Foto: Reprodução)

“Euphoria” chegou ao fim há duas semanas e agora a espera vai ser longa: a terceira temporada da série - já confirmada - só sai em 2024.

A série conquistou uma legião de fãs e está entre os principais assuntos nas redes sociais. Seja pela nostalgia do ensino médio ou pela seriedade do tema relacionado à dependência às drogas, a produção se destaca pela qualidade. Ambas temporada contam com altas notas junto à crítica especializada.

Mas não é só “Euphoria”: outras séries também trazem as dores e alegrias do final da adolescência. O Metro World News fez uma lista de cinco séries para quem já está sentindo falta de Zendaya e cia.

Skins - Juventude à Flor da Pele

Onde assistir: Netflix

Famosos que estão no elenco: Kaya Scodelario (”Maze Renner”), Dev Patel (”Quem Quer Ser um Milionário?”) e Nicholas Hoult (”X-Men: Primeira Classe”).

Sobre o que é: Como diria o meme, “Skins” andou para que “Euphoria” pudesse correr. A proposta é a mesma: um grupo de amigos no ensino médio em busca do amor e da felicidade, em meio a problemas como uso de drogas, sexualidade, gravidez adolescente, transtornos de personalidade e alimentares. O cenário, porém, é a Inglaterra do final dos anos 2000.

genera+ion

Onde assistir: HBO Max

Famosos que estão no elenco: Justice Smith (”Pokémon: Detetive Pikachu”), Uly Schlesinger (”Sombras de Terror”) e Nathan Stewart-Jarrett (”Soulmates”).

Sobre o que é: Se o que te atraiu em “Euphoria” foi a diversidade sexual dos personagens e o retrato da Geração Z, então essa pode ser sua próxima série. “genera+ion” foca em um grupo de amigos no ensino médio que estão explorando sua sexualidade, mas de forma mais leve que na série com a Zendaya.

We Are Who We Are

Onde assistir: HBO Max

Famosos que estão no elenco: Alice Braga (”Eduardo e Mônica”), Jack Dylan Grazer (”Shazam!”) e Kid Cudi.

Sobre o que é: Já se o que te atraiu em “Euphoria” foi a qualidade cinematográfica, então sua próxima série pode ser “We Are Who We Are”. Se passa na Itália e foca na amizade de dois jovens que vivem em uma base militar dos Estados Unidos por lá.

Riverdale

Onde assistir: Netflix

Famosos que estão no elenco: KJ Apa (“Quatro Vidas de um Cachorro”), Lili Reinhart (“As Panteras”) e Camila Mendes (“Mentiras Perigosas”).

Sobre o que é: Sua deixa é acompanhar uma série do momento? Então aguarde a próxima temporada de “Euphoria” assistindo “Riverdale”. Originalmente transmitida pela The CW - mesma emissora de “Supernatural” e “The Vampire Diaries” - a série adiciona à trama high school um toque de mistério, após a morte de um garoto extremamente popular.

Sex Education

Onde assistir: Netflix

Famosos que estão no elenco: Asa Butterfield (”O Menino do Pijama Listrado”), Gillian Anderson (”Arquivo X”) e Emma Mackey (”O Segredo do Lago”).

Sobre o que é: Outra série que explora bem o tema da sexualidade no ensino médio é “Sex Education” - mas, como o nome bem sugere, de forma mais didática. Tal qual “Euphoria”, segue um personagem principal, Otis, mas desenvolve bem os arcos secundários.