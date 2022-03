‘Sessão fofura’: Filha de Tiago Leifert se diverte dançando em vídeo

Na tarde desta sexta-feira (11), Tiago Leifert compartilhou um vídeo super fofo da sua filhinha, Lua. No story do Instagram, o vídeo mostrava sua filha dançando super empolgada ao som de uma batida, enquanto as pessoas em sua volta aplaudiam e a incentivavam. Lua estava muito agitada na gravação, esbanjando felicidade ao interagir com seu pai, que soltou um “Vai, filha!’ no vídeo.

O apresentador raramente posta conteúdo sobre sua vida particular nas redes. Ele evita dar abertura de momentos íntimos para o público que o acompanha, falando apenas de seu trabalho que assuntos que não envolvem suas particularidades.

Reprodução/Instagram Lua dançando durante transmissão de story de Tiago Leifert.

O diagnóstico de câncer nos olhos

No final de janeiro deste ano, o apresentador compartilhou vídeo em sua rede social, ao lado de sua esposa, explicando uma situação de partir o coração. O casal noticiou uma doença que atingiu sua filha. Tiago e Daiana contaram que Lua foi diagnosticada com retinoblastoma, um câncer raro nos olhos. Tiago Leifert é casado com a jornalista Daiana Garbin, a mãe de Lua. A criança possui apenas 1 ano e 4 meses de vida.

No vídeo, o casal dá um recado super importante aos pais para prestarem atenção em suas crianças “se você reparar que tem um movimento irregular no olho dela, ou que a criança está te olhando meio de lado, ou quanto tira foto com fleche e volta um reflexo branco, vá imediatamente procurar um oftalmologista, na mesma hora!”. Ele ainda recomenda os pais irem ao médico no primeiro ano de vida, pois há um costume de consultar um oftalmologista só depois dos 6 ou 7 anos de idade.

Daiana ressaltou que o mais importante nesse processo é obter o diagnóstico precoce para que o tratamento seja mais eficiente. O apresentador revelou que o motivo de ter saído do programa ‘The Voice Brasil’ foi para acompanhar a saúde de sua filha. Os pais relataram que por ser precoce, o tratamento de Sol está indo bem.