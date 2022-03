Ouça as músicas indicadas ao Oscar de Melhor Canção Original

Falta pouco para conhecer os vencedores do Oscar. Este ano, na categoria “Melhor Canção Original”, teremos um duelo de vários gêneros e vertentes do mundo da música, incluindo artistas como Billie Eilish, Beyoncé e Van Morrison.

Confira os nomes que concorrem à estatueta musical na 94ª edição da mais importante cerimônia relativa ao cinema:

“Be Alive” – Beyoncé e DIXSON

(Do filme “King Richard: Criando Campeãs”)

“Dos Oruguitas” – Lin-Manuel Miranda

(De “Encanto”)

“Down to Joy” – Van Morrison

(De “Belfast”)

“No Time to Die” – Billie Eilish e Finneas O’Connell

(De “007 – Sem tempo para morrer”)

“Somehow You Do” – Diane Warren

(De “Four Good Days”)

A edição de 2022

“Ataque dos Cães”, filme de Jane Campion, lidera as indicações, aparecendo doze vezes na lista de finalistas. Na sequência vem “Duna”, com dez indicações. “Belfast” e “Amor, Sublime Amor” concorrem em sete categorias, cada um.

E tem brasileiro no Oscar 2022: o carioca Pedro Kos foi indicado na categoria de Melhor Documentário de Curta Metragem, com “Onde Eu Moro”. O filme está disponível na Netflix.

A cerimônia de premiação da 94ª edição do Oscar será realizada no dia 27 de março, presencialmente, no tradicional Dolby Theatre em Hollywood. A noite será comandada pelo trio de atrizes Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes, as anfitriãs desta edição.

A data foi pensada estrategicamente para não coincidir com a final do futebol americano nos Estados Unidos e as Olimpíadas de Inverno - e assim tentar reverter a tendência de queda de audiência na transmissão da cerimônia dos últimos anos.

