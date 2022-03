‘Look do dia’: Giovanna Antonelli de ‘Quanto Mais Vida, Melhor’ faz trocadilho com sua personagem postando ‘lookinho’

A atriz Giovanna Antonelli, que interpreta a personagem Paula Terrare em ‘Quanto Mais Vida, Melhor’, postou uma foto sua em seu Instagram fazendo um trocadilho com a legenda. A atriz veterana da Globo inseriu a legenda “Paula [a personagem da novela] trabalhada no lookinho branco da paz porque hoje é sexta-feira e a paz ‘ta’ só no look mesmo, o resto é ‘só’”. A atriz usou um conjunto de roupa e salto todo branco com sorriso no rosto.

Quem acompanha a trama sabe que a personagem de Giovanna é um tanto quanto agitada. Ela é uma pessoa muito ambiciosa, que saiu de Goiás para o Rio de Janeiro, onde começou a trabalhar como secretária na Terrare Cosméticos. A personagem teve a oportunidade de subir de cargo na empresa e se casar com o Presidente, Celso (interpretado por Cândido Damm). Após a morte de seu marido, Paula assume a empresa e se torna uma empresária super respeitada e acelerada, não se importando muito em agradar os funcionários.

O direcionamento da trama

Durante a novela, Paula se depara com a Morte, assim como os outros três protagonistas, Neném (Vladimir Brichta), Guilherme (Mateus Solano) e Flávia (Valentina Herszage). A condição dada para eles voltarem a suas vidas, é que um deles deverá morrer no final. O autor da novela, Mauro Wilson, ainda não decidiu se matará um dos personagens, além de ter criado cinco desfechos diferentes para a trama.

Reprodução/Globo Personagens principais da novela 'Quanto Mais Vida, Melhor!'

Na postagem de Giovanna Antonelli em sua rede social, outros artistas comentaram mensagens fofas usando emojis. Uma de suas colegas de elenco, Carol Marra (intérprete da personagem Alice), deixou uma mensagem referenciando a personagem Paula com emoji de coração.

Quanto Mais Vida, Melhor!’, novela que estreou no lugar da reprise de ‘Pega Pega’ (2017) saíra das telinhas da Globo em maio, dando espaço à ‘Cara e Coragem’, outra produção da emissora que irá abordar sobre o universo dos dublês no horário das 19 horas.