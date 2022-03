Laura Pausini ganha filme pelo Amazon Prime Video

A cantora italiana Laura Pausini, conhecida pelos brasileiros por músicas como “Inesquecível” e “Strani Amori”, terá um filme no Amazon Prime Video.

O longa deve misturar realidade e fantasia, a partir do seguinte gancho: “O que teria acontecido com Laura Pausini caso ela nunca tivesse vencido o festival de música de Sanremo, em 1993?”.

O projeto foi baseado em uma ideia original da própria cantora e é roteirizado por Ivan Cotroneo (”La kryptonite nella borsa”), Monica Rametta (”Il volto di un’altra”) e Laura Pausini.

Ivan também assina a direção. Gherardo Gossi atuará como diretor de fotografia.

Essa é a primeira vez que a rainha do pop italiano conduz um projeto inteiramente seu para o cinema. Para contar a história do filme, ela refez seus passos, desde a infância, passando por todas as etapas de sua extraordinária carreira e vida cotidiana.

A plataforma de streaming divulgou recentemente o primeiro pôster oficial da produção “Laura Pausini: Prazer em Conhecer”.

Confira (o último pôster está em português):

Carreira

Laura Pausini tem mais de 70 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo. Ela é uma das artistas italianas mais conceituadas globalmente.

Recentemente, a cantora colaborou com a compositora Diane Warren na música “Io Sì (Seen)”, que ganhou o troféu deMelhor Canção Original em um Filme no Globo de Ouro. Ela também se tornou a primeira mulher na história da música italiana a ser indicada ao Oscar de Melhor Canção Original, pela mesma música - que ela apresentou durante a cerimônia do Oscar 2021.

Até 2017, Pausini já havia lançado doze álbuns de estúdio, dois álbuns de grandes sucessos internacionais e dois álbuns de compilação apenas para o mercado hispânico e anglófono, respectivamente. Pausini canta principalmente em italiano e espanhol, mas também já gravou músicas em inglês, francês, português e catalão.

Leia também: ‘The Batman’ vai ganhar spin-off com um dos vilões do filme