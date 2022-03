Evangélica, Jojo Todynho é criticada após lançar clipe ousado

Em 2017, Jojo Todynho estourou com a música “Que Tiro Foi Esse”, mas, após cinco anos, a famosa vive um novo momento em sua vida pessoal e profissional, que já foi marcada por hits, reality show e programas de TV.

Neste novo momento, a funkeira casou e entrou para a igreja evangélica. Porém,Jojo foi criticada por lançar a música “Tropa das Soltinhas”, que foi feita em parceria com Bianca e Gabily. A polêmica envolve, principalmente, o clipe do hit, onde Jojo Todynho aparece rebolando de maiô, cena criticada por alguns seguidores que afirmaram que ela não condizia com sua religião.

Jojo Todynho, Bianca e Gabily no clipe da música "Tropa das Soltinhas" (Reprodução)

Em entrevista ao jornal Extra, a artista comentou sobre a religião e o clipe. “Estou em processo de libertação. Sei que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Não posso da noite para o dia entrar para a igreja e abandonar tudo. Não é assim que funciona, tenho que ter responsabilidade e sabedoria”.

Jojo contou ainda como pensa em seguir com a carreira. “Quando eu de fato firmar esse compromisso, acredito que vou buscar outros meios de fazer o meu trabalho de forma mais tranquila, mas sem perder minha identidade. Deus vai fazer da forma que ele quiser”.

Gravidez de Jojo

Após ser envolvida em vários boatos de que estaria grávida antes do casamento, Jojo Todynho comentou sobre a possibilidade de engravidar em breve.

Casada com o militar Lucas Souza, a famosa revelou alguns planos para sua família. Em entrevista à Quem, ela disse: “Pode vir a qualquer momento. Não tenho isso de ficar planejando. Se tiver que acontecer, acontece”, contou a funkeira.

Jojo falou ainda sobre os ataques e os boatos do fim do casamento: “As pessoas querem saber muito, mas o meu casamento é o que eu digo, tem que viver para mim e não para as pessoas. Tem muitas fake news, muito blá, blá, blá… Quem sabe da minha vida, sou eu e Deus”.

