Essa personagem será apaixonada pelo irmão no remake de ‘Pantanal’

Aos poucos, alguns personagens da nova versão de “Pantanal” começam a ser descobertos pela audiência da Globo. Na trama, a história de Guta pode chocar os fãs da primeira versão da trama, que foi escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida pela TV Manchete.

No remake, a jovem ,interpretada por Julia Dalavia, vai acabar se apaixonando pelo irmão, tema que vai levar mais polêmica para o folhetim , que vai ser exibido na faixa das 21 horas.

A história de Guta e Marcelo, que será vivido por Lucas Leto, começa como qualquer romance, ou seja, duas pessoas que não se conhecem se apaixonam e se rendem ao sentimento. No entanto, com o passar do tempo, ela vai descobrir, sem querer, que o amado é filho de Ramiro, interpretado por Murilo Benício.

No Remake de "Pantanal", Guta (Julia Dalavia) vive com segredos para proteger a família (Reprodução/Globo)

Segundo o jornal O Globo, na cena onde o mistério é revelado, o telefone do jovem tocará quando ele não estiver presente. Curiosa, Guta acaba olhando a foto de Ramiro na tela e estranha.

Em seguida, ela atende a ligação, e o empresário fala “filho”. Assustada, a jovem sairá correndo e a partir daí os problemas entre os dois começam.

“Guta é uma menina que fica com pessoas por quem sente desejo e que são atraentes para ela, como qualquer mulher hoje. Quando ela volta para o Pantanal depois dessa história, ela vive com isso guardado. É um fantasminha com o qual ela tenta lidar”, contou Julia Dalavia.

Depois deste momento trágico, Guta acaba se envolvendo com outros rapazes, entre eles Jove, personagem de Jesuíta Barbosa, e Tadeu, vivido por José Loreto. Além disso, a jovem, que mora no Pantanal, vai enfrentar alguns problemas em casa.

Em "Pantanal", a personagem Guta foi interpretada por Luciene Adami, na primeira versão, e por Julia Dalavia, na segunda (Reprodução)

“Acho que há uma relação de certa projeção com o Jove da parte dela, tentando superar o irmão. Com Tadeu, ela também se envolve com esse objetivo. Ao mesmo tempo, aproveitando a vida, trocando, conhecendo outra pessoa…”, explicou a famosa.

Ao longo do folhetim da Globo, a personagem vai sofrer com a revelação de um novo irmão e, é claro, com o fato de ser apaixonada por ele. Mas, há ainda, outro problema, já que ela não sabe como enfrentar o pai sem machucar Maria Bruaca, sua mãe, vivida por Izabel Teixeira.

Escrito por Bruno Luperi, o remake de “Pantanal”, estreia no dia 28 de março, na Globo. A trama é baseada na novela original escrita por Benedito Ruy Barbosa, avô do autor atual.

