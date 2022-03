BBB 22: Liniker e Luísa Sonza animarão a festa deste sábado dos brothers

Este sábado e dia de festa no BBB 22 e para garantir que nenhum deles vai ficar entediado a produção do reality escalou as cantoras Liniker e Luísa Sonza para animar a casa.

“Não quero estragar a surpresa, mas a galera pode esperar muitos hits! Eu quero que seja um show marcante, cheio de músicas da era “DOCE 22″”, adiantou Luísa

Ela fará um dueto com Liniker durante a apresentação da canção “Melhor Sozinha”.

“Liniker é uma mulher incrível e que canta muito! Nós somos artistas bem ecléticas, eu diria, então, por mais que sigamos estilos diferentes dentro da música, de alguma forma a gente consegue se encontrar”.

O figurino reservado para a festa dos brothers e sisters terá muitas peças douradas e acessórios brilhantes.

NOVO LÍDER

A prova de resistência da liderança do BBB 22 durou 23h51 antes de ser interrompida pela produção para avisá-los de que o resultado seria feito por sorteio.

Sobraram na disputa Lucas, Natália e Paulo André. O sorteio foi simples. Em uma urna, cartões com produtos que representavam os brothers foram eram retirados e quem fosse escolhido era eliminado. O último a sobrar seria o líder, e o sortudo da semana foi Lucas.

Veja abaixo quanto tempo cada brother aguentou na prova de resistência: