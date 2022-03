BBB 22: Arthur é o anjo, de novo

Pela terceira vez desde que começou o programa, Arthur Aguiar conquistou a prova do Anjo do Big Brother Brasil e além de poder imunizar um dos participantes no paredão de domingo também pode escolher quem irá participar da prova do monstro.

A prova do Anjo TikTok Game Show consistia em um jogo de perguntas e respostas baseadas nos vídeos da plataforma. Arthur levou a melhor nas respostas.

Para o monstro dessa semana, Arthur escolheu dois brothers que há tempos estão na mira do grupo, Eliezer e Vinicius.

Segundo ele, a escolha foi feita para não tirar ninguém do VIP. Ele disse ainda que não mandaria Laís porque ela tinha acabado de sair do castigo. Depois da saída de Jade, a sister chamou Arthur para conversar e os ânimos entre os dois arrefeceram, talvez por isso ela tenha sido poupada do castigo.

LIDERANÇA

A liderança do programa foi decidida no sorteio após quase 24 h de prova de resistência da qual sobraram apenas Lucas, PA e Natália.

O sorteio consistia em retirar de uma urna imagens de produtos que correspondiam aos uniformes dos participantes. Quem era retirado da urna, saía. O último que restou foi Lucas, o novo líder.

Para Eslovênia, ele já confessou que tem dois alvos para o paredão de domingo, Pedro Scooby e Paulo André. “Seria incrível”, disse Eslô.

Mas Lucas confessou que teme indicar PA e ele voltar com “sangue nos olhos” para tentar derrubá-lo na próxima semana, caso não saísse. “Pedro, não. Se você argumentar que ele não foi ao Paredão, ele acha isso lógico e ele não voltaria com sangue nos olhos. Você poderia ser opção de votos, mas não a primeira”, analisou Eslô em conversa no quarto do líder.